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ЦБ привлек к административной ответственности руководителя Геобанка
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ЦБ привлек к административной ответственности руководителя Геобанка 

Банки.ру 2 часа назад
Банк России привлек к административной ответственности по статье 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») руководителя (должностное лицо, выступающее единоличным исполнительным органом) столичного Геобанка. Сообщение об этом опубликовано на сайте регулятора во вторник, 17 апреля.
Как уточняется, должностное лицо привлечено к административной ответственности по части 1 вышеуказанной статьи КоАП. Она формулируется как «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2—4 настоящей статьи».
Постановление от 28 марта 2018 года № ТУ-45-ДЛ-18-3612/3120 вступило в законную силу 13 апреля. Топ-менеджеру вынесено предупреждение.
Должность председателя правления Геобанка занимает Михаил Сахин.
Более подробно причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает финучреждению направить комментарий на news@banki.ru, и он будет опубликован в этой новости.
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