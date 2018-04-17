Ещё
В Подмосковье ФНС будет представлять интересы государства в суде по делам о банкротстве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Подмосковье ФНС будет представлять интересы государства в суде по делам о банкротстве 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
В Подмосковье Федеральная налоговая служба будет представлять интересы государства в делах о банкротстве в связи с неисполнением обязательств по госконтрактам, говорится в сообщении пресс-службы управления ФНС России по Московской области.
«На территории Московской области формируется новая положительная судебная практика по представлению ФНС России интересов государства в делах о банкротстве, основанных на неисполнении должником обязательств по государственным контрактам», — говорится в сообщении.
Так, в рамках дела о банкротстве одной из стройорганизаций УФНС России по Подмосковью обратилось в Арбитражный суд Московской области. Ведомство заявило о процессуальном правопреемстве и замене кредиторов — федеральных казенных учреждений и федерального государственного унитарного предприятия — на ФНС России как федеральный орган, уполномоченный на представление интересов государства и объединение в деле о банкротстве требований РФ по денежным обязательствам банкрота.
В результате проведенного обжалования подмосковные налоговики добились отмены Арбитражным судом актов судов первой и апелляционной инстанций, дело направлено на новое рассмотрение.
Теперь требования к организации-банкроту, основанные на неисполнении им обязательств по государственным контрактам, будет предъявлять УФНС России по Московской области.
РИАМО: последние новости
Зараженные цветочным трипсом розы из Кении обнаружили в «Домодедове» Компании, эксплуатирующей полигон ТБО «Ядрово», вручили штраф за разлив фильтрата Судебные приставы смогут направлять должникам извещения по СМС
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Смертельное оружие» КНР, «отзыв» студентов и другие события дня15
95-летний Этуш бежит из России вместе с женой159
У Порошенко нашли секретную фабрику164
Кобзон выбрал место на кладбище78
Миру предрекли глобальное финансовое крушение126
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
00:37
Президент Уганды пожелал запретить оральный секс
Африка В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение