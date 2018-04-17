В Подмосковье ФНС будет представлять интересы государства в суде по делам о банкротстве

Подмосковье Федеральная налоговая служба будет представлять интересы государства в делах о банкротстве в связи с неисполнением обязательств по госконтрактам, говорится в сообщении пресс-службы управления ФНС России по Московской области.

«На территории Московской области формируется новая положительная судебная практика по представлению ФНС России интересов государства в делах о банкротстве, основанных на неисполнении должником обязательств по государственным контрактам», — говорится в сообщении.

Так, в рамках дела о банкротстве одной из стройорганизаций УФНС России по Подмосковью обратилось в Арбитражный суд Московской области. Ведомство заявило о процессуальном правопреемстве и замене кредиторов — федеральных казенных учреждений и федерального государственного унитарного предприятия — на ФНС России как федеральный орган, уполномоченный на представление интересов государства и объединение в деле о банкротстве требований РФ по денежным обязательствам банкрота.

В результате проведенного обжалования подмосковные налоговики добились отмены Арбитражным судом актов судов первой и апелляционной инстанций, дело направлено на новое рассмотрение.

Теперь требования к организации-банкроту, основанные на неисполнении им обязательств по государственным контрактам, будет предъявлять УФНС России по Московской области.