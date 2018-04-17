Волатильный рубль двояко повлияет на банки

МОСКВА , 17 апр — ПРАЙМ, Анна Подлинова. Высокая волатильность рубля, которая наблюдалась на прошлой неделе из-за введенных 6 апреля санкций США против РФ , ударит по финансовым результатам российских банков и их достаточности капитала, предупредил глава Сбербанка Герман Греф . По его подсчетам, потери отечественного банковского сектора составят 80-100 миллиардов рублей.

В прошлом году прибыль российских банков снизилась на 15% по сравнению с 2016 годом и составила 790 миллиардов рублей. По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, в 2018 году показатель окажется на уровне 1,5 триллионов рублей, но может быть ниже из-за санаций.

По итогам апреля показатели российских банков действительно могут ухудшиться, считают опрошенные агентством «Прайм» аналитики. Однако говорить о снижении показателей за год преждевременно: дальнейшая судьба банковского сектора будет определяться внешнеполитической обстановкой, которая, в частности, повлияет на курс рубля.

К тому же, если смотреть с точки зрения финансовых организаций, у волатильности отечественной валюты есть и другая сторона — позитивная, которая обеспечит более медленное снижение ключевой ставки ЦБ . Это значит, что банки будут выдавать кредиты по более высоким ставкам, что принесет дополнительные процентные доходы, которые, возможно, даже перекроют потери от резкого изменения курса рубля.

Неоднозначно плохо

Финансовые показатели ряда банков действительно могут ухудшиться по итогам апреля под воздействием рыночных рисков, полагает аналитик Нордеа банка Дмитрий Феденков. При этом вклад в этот процесс будет оказывать не только динамика курса национальной валюты, но и изменение стоимости других финансовых активов, замечает он.

Однако пока рано делать выводы о том, насколько значимым будет влияние произошедших изменений в масштабах годовых показателей банковской системы, считает он. Многое зависит от дальнейшей эскалации или деэскалации геополитической напряженности и сохранения санкционного давления на Россию, поясняет Феденков. «Но, конечно, недавние события уж точно не стимулируют инвестиционную активность, и могут отразиться на реальных доходах населения, и, как следствие, стать тормозом для процесса кредитования», — говорит он.

Главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин оценивает потери от обесценения портфеля ценных бумаг в целом по банковской системе за период с 6 по 16 апреля на уровне 100-120 миллиардов рублей. «Однако с учетом того, что часть портфеля классифицируется как инвестиционный и его переоценка не влияет на прибыль, отраженный в отчетности убыток будет меньше данной величины. Ослабление рубля нейтрально для финансовых результатов банков, поскольку валютные активы и пассивы сбалансированы», — говорит он. Аналитик также обращает внимание, что увеличение оборотов по брокерским счетам клиентов и сделок по купле-продаже валюты в апреле обеспечит рост комиссионных доходов банков.

"Из позитивных моментов для банковского сектора отметим то, что текущая волатильность может стать причиной более медленного снижения ключевой ставки, чем ожидалось ранее", — добавляет он. По его словам, рост доходности облигаций и замедление темпов снижения ключевой ставки позволит банкам поддерживать более высокие ставки по кредитам для крупных корпоративных заемщиков. В связи с этим по итогам 2018 года можно ожидать, что дополнительные процентные доходы банков по корпоративным кредитам из-за текущей турбулентности перекроют потери от снижения котировок в портфеле ценных бумаг, полагает он.

Курс рубля

В начале апреля США ввели новые санкции против России. В санкционный список попали крупные российские бизнесмены и подконтрольные им компании. Данное решение США вызвало волатильность на рынках и резкое падение курса рубля. Так, курс доллара 11 апреля поднимался выше 65 рублей, а евро — 80 рублей.

Чтобы изменения курса рубля оказали реальное влияние на макроэкономические тренды, требуется время, говорит главный экономист «БКС Глобал Маркетс» Владимир Тихомиров . «Если же мы имеем дело с краткосрочными колебаниями курса, даже такими существенными, как в последние дни, то их эффект на экономику может оказаться незначительным, если за этими колебаниями последует коррекция и стабилизация валюты на более высоких уровнях», — объясняет он.

Поэтому сейчас только остается наблюдать за геополитическими событиями, считает Тихомиров, поясняя, что, если напряженность в отношениях России и Запада начнет снижаться, рубль будет вести себя позитивно. При стабильной цене на нефть в предстоящий месяц курс может оказаться в диапазоне 58-63 рубля за доллар, прогнозирует он.