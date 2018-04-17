Почему к судье надо обращаться «Ваша честь»

Наверняка каждый из нас, услышав выражение «Ваша честь», сразу поймет, к кому именно оно обращено. Именно так принято называть судей. Откуда же пошло такое обращение и что влечет за собой неисполнение данного правила?

Этимология обращения

Одна из версий, согласно которой в наш обиход и пришло обращение «Ваша честь», связывает данный факт с историей Римского права. В Риме 2 понятия «честь» и «право» всегда были неразрывно связаны между собой. Честь являлась правом гражданина. Если гражданин лишался прав, он лишался и своей чести. Кроме того, среди римлян бытовало крылатое выражение «Ваша честь и совесть ответственны за вынесение справедливого приговора», которое с течением времени урезалось до коротенького «Ваша честь».

Другое предположение относит нас к Средневековому Западу. Именно тогда и там в связи с сословным расслоением общества возникла необходимость сразу отмечать титул того или иного человека. Как, например, монархам стали говорить «Ваше величество», так и судей начали называть «Ваша честь».

Многие считают, что возникновение обращения «Ваша честь» напрямую связано с характером деятельности судей. Судья являлся олицетворением справедливости, неподкупности и чести. Поэтому словосочетание «Ваша честь», как никакое другое, выражало именно данное обстоятельство.

В нашей стране в разное время судей называли по-разному. Например, в рассказе Чехова «Унтер Пришибеев», который, несомненно, относится к временам царской России, главный герой обращается к судье: «Ваше высокородие, господин мировой судья!», а при советской власти к судье могли обратиться и «гражданин судья», и «товарищ председательствующий».

Что касается выражения «Ваша честь», то оно пришло к нам только в начале XXI века. По крайней мере, именно тогда его употребление было закреплено в соответствующих правовых документах. Согласно 158-ой статье гражданского кодекса, во время судебного заседания судьям необходимо говорить «Уважаемый суд». 257-ая статья уголовного кодекса обязывает граждан использовать в общении с судьей обращение «Ваша честь».

Неуважение к суду

Закон однозначно требует к судье соответствующего отношения. Именно поэтому к судье не следует обращаться по имени отчеству, фамилии или, хуже того, «сударь» или «сударыня». Такое поведение служитель Фемиды может расценить как явное и демонстративное «неуважение к суду». На подобные реплики судья может просто сделать замечание обвиняемому или свидетелю, а может и вовсе удалить из зала.

Однако за «неуважение к суду» кодексом предусмотрены и более суровые наказания. Так одноименная 297-ая статья УК РФ гласит, что ее нарушение карается штрафом до 200 тысяч рублей, исправительными работами до 2-х лет или же арестом до полугода.