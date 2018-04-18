Британский журналист опроверг версию о предполагаемой химатаке в Думе

Британский журналист Роберт Фиск провел собственное расследование в сирийском городе Дума и пришел к выводу, что химической атаки 7 апреля, приписываемой правительственным войскам, не было. При этом он свободно опросил многочисленных свидетелей и побывал в больнице, где якобы спасали жертв инцидента, пишет газета The Independent

По словам автора статьи, история касается «города Дума с его разрушенными многоквартирными домами и подземной клиникой, изображения страданий в которой позволили трем самым могущественным державам западного мира провести бомбежки Сирии на прошлой неделе».

Журналист, не являющийся сторонником президента Башара Асада , вспоминает, как с двумя сирийскими друзьями «бродил по разрушенным улицам и тоннелям Думы искал признаки химической атаки, бесконтрольно опрашивая встреченных местных жителей».

"Есть много людей, с которыми я разговаривал посреди руин города. Они сказали, что «никогда не верили» в газовые истории, обычно распространяемые вооруженными группами исламистов", — особо отметил Фиск.

Корреспондент побеседовал также с 56-летним сирийским доктором Асимом Рахайбани в той самой подземной клинике. По словам врача, «газовая» видеозапись, ужаснувшая мир — несмотря на всех скептиков — является совершенно подлинной. Однако «пациенты страдали не от газа, а от кислородного голодания в заполненных мусором туннелях и в подвалах, в которых они жили, в ночь, когда был ветер и тяжелая бомбардировка вызвала пыльную бурю».

"Люди начали прибывать сюда с гипоксией, недостатком кислорода. Затем кто-то у двери из «Белых касок» закричал — «Газ!», и началась паника. Люди начали поливать друг друга водой. Да, это видео было снято здесь, оно настоящее, но то, что вы видите на нем — это люди, страдающие от гипоксии, а не от отравления газом", — свидетельствует доктор Рахайбани.