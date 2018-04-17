Листовки, музыка и другие методы воздействия на психику фашистских оккупантов

Во время атаки немецкие пилоты для устрашения включали сирену. На стабилизаторы бомб фашисты закрепляли специальные приспособления, которые назывались «иерихонские трубы»: при падении разносился пронзительный свист, дополнительно оказывавший психологическое воздействие. Но советская сторона была не менее искусна.

Сталинградская музыка

Во время Сталинградской битвы Красная Армия устанавливала репродукторы, направленные в сторону немецких позиций. В основном ставили сентиментальную классику и популярные шлягеры, напоминавшие немцам доброе старое время без войны. Трогательные мелодии прерывались сообщениями о победах советских войск, числе убитых немцев на том или ином участке фронта. Но особо деморализующее воздействие оказывала запись тиканья метронома, прерывавшаяся через семь ударов сообщением: «Каждые семь секунд на фронте погибает один немецкий солдат». Всего ставились 10-20 серий, а после них вновь звучало ностальгическое танго.

Как вспоминали ветераны, в конце декабря 1942 г. солдаты армии Паулюса были особенно подвержены психологическому воздействию с советской стороны — близилось Рождество, и в атаку никому не хотелось идти. Николай Друзь, бывший тогда лейтенантом, говорил в интервью, что пленные немцы едва ли не плакали от счастья — они встретят Рождество живыми. [С-BLOCK]

Автономные громкоговорители использовались и на других участках фронта. Например, их выносили на левый берег Невы, когда немцы находились на правом. Всего за 1941-1945 гг. применялось около 500 установок подобного типа. Дальность звучания была 1-3 километра. Также использовали несколько тысяч ручных мегафонов. Для деморализации немцев и их союзников создавались специальные агитационные передачи.

Сельскохозяйственные танки

Во время обороны Одессы советской армии не хватало танков. Но на Одесском машиностроительном заводе имелись гусеничные тракторы. Главный инженер Романов предложил обшить их броней, которая могла выдерживать попадания пуль. Также на эти псевдотанки устанавливалось легкое вооружение. Но знаменитыми они стали после эффектного наступления на румынские позиции в ночь на 20 сентября 1941 г. На полной скорости, с включенными фарами и сиренами 20 «танков» двинулись на окопы. Появление грозно выглядящих благодаря муляжам орудий и грохочущих машин вызвало в рядах румын панику. Модернизированные тракторы получили название НИ-1 («На испуг»), а их количество возросло до батальона.

«Ради чего вы проливаете свою кровь?»

Эффективное средство психологического воздействия — разнообразные листовки с провокационными картинками и текстами. Их активно применяли и немцы, и советская армия, и союзники.

В первые дни после начала войны было создано Советское бюро военно-политической пропаганды. Оно практически сразу начало готовить лозунги для печати на листовках. Из тридцати первых лозунгов были утверждены десять. В них шла речь о дружбе народов Германии и СССР, несправедливом характере войны, противопоставлении власти и простого народа. Типовое обращение выглядело так: «Немецкие солдаты! Долой развязанную Гитлером грабительскую войну! Да здравствует дружба между немецким и русским народами!»

В листовках всячески подчеркивалось, что фашистское правительство гонит солдат на верную смерть. Так, в листовке под названием «Где же выход» было сказано: ««Если ты не хочешь погибнуть в войне с Советским Союзом или на всю жизнь остаться калекой, то перестань слушаться гитлеровских офицеров! Пусть Гитлер и его банда воюют сами, а ты спасай свою жизнь переходом на сторону Красной Армии». [С-BLOCK]

Наиболее эффективны листовки были в тех частях, где служили союзники немцев. Например, на Ленинградском фронте такими формированиями были голландский легион СС, финские части, испанская «Голубая дивизия». О невысоких боевых качествах последней с пренебрежением говорили сами немцы.

Позднее в листовках активно пропагандировался плен. Над немецкими городами с самолетов сбрасывали списки военнопленных, живших в этом городе, с приветами от них друзьям и родственникам.

Целая серия пропагандистских листовок была посвящена хорошей жизни пленных в Советском Союзе. Иногда стремление изобразить прекрасные условия для пленных доходило до абсурда: в издававшейся в Союзе пропагандистской газете на немецком языке Front Illustrierte в октябре 1941 г. была помещена фотография мирно беседующих за пивом комиссара и пленного немецкого офицера.

Генеральский пример

Боевой дух противника понижала и информация о капитуляциях известных военачальников. Когда в июле 1944 г. генерал Мюллер сдался в плен сам и отдал соответствующий приказ своим солдатам, советская сторона воспользовалась положением. Копию приказа поместили на листовках рядом с портретом Мюллера и текстом «Генерал Мюллер поступил разумно». И немцы начали сдаваться тысячами. Всего «поступили разумно» 15 тысяч солдат и офицеров из 33 тысяч окруженных.

Призывы сдаться писали и немецкие генералы Корфес и Зейдлиц. Они убедили прекратить сопротивление 55 тысяч военнослужащих, оказавшихся в Корсунь-Шевченковском котле.

О плюсах советского плена немцам рассказывали сами военнопленные. Со второй половины войны, когда немцы и так уже понимали, что быстрой победы не получится, начала приносить прекрасные результаты тактика «отпускания». Захваченных пленных засылали обратно к своим с целью пропаганды сдачи. В 1945 году 54 пленных, отправленных в Бреслау, вывели с собой полторы тысячи солдат и офицеров.

В атаку под гармонь

Несколько раз советские войска прибегали к «психическим атакам». Самая неординарная выглядела так: полк шел всем составом во весь рост, с обоих флангов шли гармонисты, игравшие плясовые, в центре танцевали с платочками санитарки, а солдаты угрожающе «мычали» для устрашения, как в традиционных драках стенка на стенку.

Ветеран Анатолий Бараш вспоминал о том, как его танковая бригада воевала вместе с кавалерийским полком. Тот был беззащитен против немецких орудий, которые сжигали даже танки. И комбриг приказал построить в линию все, что было: танки, мотоциклы, даже полевые кухни. В линию выстроились и кавалеристы. При виде этой цепи немцы бросили орудия и технику и без боя ушли из захваченного ими села. [С-BLOCK]

Санитарка Мария Галышкина рассказывала о «психической атаке», осуществленной солдатами-штрафниками в 1944 году. «Немцы бьют, а штрафники перешагивают и идут дальше, не сгибаясь, как в фильме „Чапаев“», — вспоминала она.

Меры психологического воздействия применялись советской стороной до последних дней войны. Во многом благодаря им удалось избежать лишних потерь и дополнительных боев.