Мировая экономика стала зависимой от технологий

Об этом шла речь на ежегодном Национальном нефтегазовом форуме в Москве . По оценкам экспертов, для компаний различных отраслей стратегии внедрения цифровой трансформации делятся на стратегии выживания и возможностей. Ретейл, финансы, медиасфера — они находятся ближе всего к «воронке» внедрения цифровых технологий, то есть не могут обойти их стороной и остаться конкурентоспособными.

Мир прощается с гигантом потребления — Китаем . Даже он следует за энергоэффективными технологиями

Для большинства других отраслей — медицина, производство, образование, туризм — это лишь окно возможностей. Сюда относят и нефтегазовый комплекс, рассказал руководитель дирекции геологоразведочных работ и развития ресурсной базы "Газпром нефти" Алексей Вашкевич . По его словам, доля высокотехнологичного бурения за последние пять лет выросла с 16 до 60 процентов, притом что падает качество запасов углеводородов. Компаниям приходится бежать со всех ног, чтобы только остаться на том же месте, а чтобы попасть в другое, нужно бежать вдвое быстрее.

Раньше аналитики предполагали, что драйвером экономического роста выступает наращивание энергопотребления (чаще всего так и происходит). Теперь, наоборот, встречается другая тенденция: некоторые развитые страны сокращают энергопотребление, но темпы роста экономики сохраняются на прежнем уровне. Более того, постепенно мир прощается с «черной дырой» энергопотребления — Китаем, который все больше внимания обращает на энергоэффективные технологии, отметила директор Энергетического центра бизнес-школы «Сколково» Татьяна Митрова. В основе подобной структурной трансформации лежит развитие сервисов и цифровых технологий.

Российские компании внедряют решения в сфере «умных» скважин, месторождений, шахт и разрезов в добычных отраслях. В электроэнергетике строятся цифровые подстанции и «умные» подключаемые электросети. Это постепенно преображает энергосистему, меняя ее характеристики в реальном времени, снижая количество аварий и время восстановления после них. Со своей стороны минэнерго занимается кибербезопасностью внедряемых решений (big data, машинное обучение, блокчейн). По этому и другим направлениям ведомство разрабатывает программу «Цифровая энергетика», которая станет частью утвержденной летом прошлого года правительственной программы «Цифровая экономика».

20 проектов реализует минэнерго в рамках «дорожной карты» по внедрению инноваций и по «Энерджинет». Среди них — гибридная генерация с использованием «зеленой» энергии