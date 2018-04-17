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Младенческая смертность в СКФО снизилась почти на 2% по итогам 2017 года
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Младенческая смертность в СКФО снизилась почти на 2% по итогам 2017 года 

ТАСС 2 часа назад
ЕССЕНТУКИ, 17 апреля. /ТАСС/. Младенческая смертность в Северо-Кавказском федеральном округе снизилась почти на 2% по итогам 2017 года, сообщил на итоговой коллегии Министерства РФ по делам Северного Кавказа в департаменте территориального развития ведомства в городе Ессентуки глава министерства Лев Кузнецов.
"Если брать младенческую смертность, у нас … произошло качественное снижение с 9,8% до 8%. Но в целом по стране цифры 5,5%. Поэтому задача как раз — максимально продолжать совершенствовать этот сегмент", — сказал он.
Кузнецов отметил, что коэффициент смертности в СКФО в настоящее время удалось снизить до 7,6% при среднероссийском показателе 12,4%. Министр также обратил внимание, что в Республике Ингушетии средняя продолжительность жизни превысила по итогам 2017 года 80 лет.
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