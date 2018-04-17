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СПЧ возьмет на контроль дело о смерти бизнесмена в СИЗО
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СПЧ возьмет на контроль дело о смерти бизнесмена в СИЗО 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Президентский Совет по правам человека (СПЧ) возьмет на контроль дело о смерти бизнесмена Валерия Пшеничного в петербургском СИЗО, правозащитники могут в будущем провести и специальное заседание по теме предотвращения пыток в местах заключения, сообщил РИА Новости замглавы СПЧ Евгений Бобров.
По информации издания МК, 56-летнего бизнесмена нашли мертвым в СИЗО 5 февраля. Пшеничный был задержан в середине января по подозрению в завышении стоимости госконтракта на разработку 3D-модели подводных лодок проекта «Варшавянка», утверждает газета. Центральный аппарат ФСИН России проводит служебную проверку по данному происшествию. По данным «Новой газеты» со ссылкой на результаты судебно-медицинской экспертизы, специалисты исключают версию о суициде, заключенного пытали, причиной смерти стали тупая травма шеи и асфиксия.
"Мы обязательно возьмем это дело на контроль", — сообщил Бобров.
Он не исключил, что тема предотвращения пыток может стать предметом специального заседания СПЧ.
"По этой тематике, возможно, будет спецзаседание, потому что мы давно уже на тему пыток и коррупции не проводили, а здесь как раз это воедино связано и в таком нелицеприятном примере продемонстрировано", — сказал правозащитник.
Собеседник агентства отметил, что если коллеги по СПЧ быстро проведут подготовку, то такое заседание может состояться уже в июне-июле.
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