СПЧ возьмет на контроль дело о смерти бизнесмена в СИЗО

По информации издания МК, 56-летнего бизнесмена нашли мертвым в СИЗО 5 февраля. Пшеничный был задержан в середине января по подозрению в завышении стоимости госконтракта на разработку 3D-модели подводных лодок проекта «Варшавянка», утверждает газета. Центральный аппарат ФСИН России проводит служебную проверку по данному происшествию. По данным «Новой газеты» со ссылкой на результаты судебно-медицинской экспертизы, специалисты исключают версию о суициде, заключенного пытали, причиной смерти стали тупая травма шеи и асфиксия.

"Мы обязательно возьмем это дело на контроль", — сообщил Бобров.

Он не исключил, что тема предотвращения пыток может стать предметом специального заседания СПЧ.

"По этой тематике, возможно, будет спецзаседание, потому что мы давно уже на тему пыток и коррупции не проводили, а здесь как раз это воедино связано и в таком нелицеприятном примере продемонстрировано", — сказал правозащитник.

Собеседник агентства отметил, что если коллеги по СПЧ быстро проведут подготовку, то такое заседание может состояться уже в июне-июле.