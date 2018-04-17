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Мединский поздравил «Аргументы и факты» с 40-летним юбилеем
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Мединский поздравил «Аргументы и факты» с 40-летним юбилеем 

Аргументы и Факты 2 часа назад
Фото: Аргументы и Факты
Глава Минкультуры РФ отметил, что «АиФ» уже много лет ценят за достоверность, взвешенный подход к преподнесению материала, разнообразие затрагиваемых тем  Глава Минкультуры России Владимир Мединский поздравил коллектив издательского дома «Аргументы и факты» с 40-летием со дня основания газеты.
По словам министра, этот юбилей — праздник не только для коллектива еженедельника, но и для огромного числа читателей «Аргументов и фактов».
«На протяжении многих лет «АиФ» ценят за достоверность, взвешенный подход к преподнесению материала, разнообразие затрагиваемых тем. Очень важно, что газета постоянно развивается, ищет новые, интересные форматы, задействует свои ресурсы для реализации социально значимых проектов», — говорится в поздравительном письме Мединского.
Он отметил, что все достигнутые успехи стали возможными благодаря сплочённой и слаженной работе команды настоящих профессионалов, единомышленников, людей ответственных, всем сердцем преданных журналистике.
«И лучшая оценка вашему труду — это востребованность газеты у самой широкой аудитории. Желаю «Аргументам и фактам» оставаться всегда актуальным, созвучным времени изданием, хранящим верность своим замечательным традициям и принципам!» — говорится в поздравленнии.
Ранее «Аргументы и факты» с юбилеем поздравили президент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев, мэр Москвы Сергей Собянин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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