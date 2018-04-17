Мединский поздравил «Аргументы и факты» с 40-летним юбилеем

Глава Минкультуры РФ отметил, что « АиФ » уже много лет ценят за достоверность, взвешенный подход к преподнесению материала, разнообразие затрагиваемых тем Глава Минкультуры России Владимир Мединский поздравил коллектив издательского дома «Аргументы и факты» с 40-летием со дня основания газеты.

По словам министра, этот юбилей — праздник не только для коллектива еженедельника, но и для огромного числа читателей «Аргументов и фактов».

«На протяжении многих лет «АиФ» ценят за достоверность, взвешенный подход к преподнесению материала, разнообразие затрагиваемых тем. Очень важно, что газета постоянно развивается, ищет новые, интересные форматы, задействует свои ресурсы для реализации социально значимых проектов», — говорится в поздравительном письме Мединского.

Он отметил, что все достигнутые успехи стали возможными благодаря сплочённой и слаженной работе команды настоящих профессионалов, единомышленников, людей ответственных, всем сердцем преданных журналистике.

«И лучшая оценка вашему труду — это востребованность газеты у самой широкой аудитории. Желаю «Аргументам и фактам» оставаться всегда актуальным, созвучным времени изданием, хранящим верность своим замечательным традициям и принципам!» — говорится в поздравленнии.