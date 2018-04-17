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QYOU УСКОРЯЕТ РОСТ В ИНДИИ ПАРТНЁРСТВАМИ И РЕБРЕНДИНГОМ
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QYOU УСКОРЯЕТ РОСТ В ИНДИИ ПАРТНЁРСТВАМИ И РЕБРЕНДИНГОМ 

Ruvod.com 2 часа назад
Фото: Ruvod.com
Подписывая партнерские соглашения с дистрибьюторами и создателями премиального локального контента, такими как Power Drift, Arre, Comic Wallah, POP XO и 101, QYOU по-новому определили свою деятельность в Индии.
Компания продолжает свою деятельность в Индии, и заявляет об успешном запуске QYOU India и локализации мобильного сервиса на Jio TV. К новым контент-партнёрствам должен добавится ребрендинг в Q India или The Q, который должен превратить сервис в главное место для лучшего оригинального цифрового контента в Индии.
Объясняя свои действия, QYOU отмечает, что средний индийский пользователь ежемесячно смотрит 8,5 часов короткого видеоконтента на YouTube и Facebook, и что существует множество талантливых авторов, которые производят короткие шоу, которые привлекают местную аудиторию.
«Индия — огромный растущий рынок с большой молодой и продвинутой мобильной аудиторией, жаждущей нового контента и программ от своих любимых поставщиков услуг», — комментирует генеральный директор и соучредитель QYOU Media Курт Марвис, — «Прошедший год мы упорно работали, чтобы закрепить присутствие в Индии, сотрудничая с местными создателями премиального контента и провайдерами услуг для доставки локализованных версий наших программ, доступных миллионам зрителей в других странах по всему миру. Мы очень рады видеть результат нашей напряженной работы, которая принесет плоды благодаря партнерству с самыми популярными и влиятельными людьми Индии и дистрибуцией с такими лидерами рынка, как Tata Sky и Jio TV, которые помогли нам увеличить охват аудитории в Индии до 185 млн зрителей».
ИСТОЧНИК: RAPID TV News
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