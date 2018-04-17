Ещё
Зеленоградцев приглашают провести «Библионочь» в КЦ «Доброволец»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зеленоградцев приглашают провести «Библионочь» в КЦ «Доброволец» 

Савелки 2 часа назад
Фото: Савелки
21 апреля в Культурном центре «Доброволец» в районе Савелки состоится Всероссийская акция «Библионочь-2018». Масштабное и интересное мероприятие, направленное на популяризацию чтения и поддержку литературного процесса, стартует в корпусе 514А в шесть часов вечера.
Гостей будет ждать насыщенная программа, которая пройдет на разных площадках Культурного центра. Взрослые и юные жители Зеленограда смогут посмотреть музыкальную программу «Мудрость народной песни», музыкально–театрализованную постановку «Лельник», поучаствовать в мастер-классах «Ловец снов» и «Магия книги» по рисованию акварелью с натуры и побывать в читальне «Славянская мифология». Атмосферу праздника создадут «старославянские ведьмы», которые сделают участникам акции доброжелательные предсказания и оставят на память красочные фото.
Савелки: последние новости
Столичных восьмиклассников протестируют на потребление наркотиков Ученые из США заинтересовались московской разработкой «Цифровое зрение» Зеленоградцев приглашают поучаствовать в Дне добрых дел
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Смертельное оружие» КНР, «отзыв» студентов и другие события дня15
95-летний Этуш бежит из России вместе с женой159
У Порошенко нашли секретную фабрику162
Кобзон выбрал место на кладбище76
Миру предрекли глобальное финансовое крушение124
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
00:37
Президент Уганды пожелал запретить оральный секс
Африка В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение