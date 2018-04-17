Зеленоградцев приглашают провести «Библионочь» в КЦ «Доброволец»

21 апреля в Культурном центре «Доброволец» в районе Савелки состоится Всероссийская акция «Библионочь-2018». Масштабное и интересное мероприятие, направленное на популяризацию чтения и поддержку литературного процесса, стартует в корпусе 514А в шесть часов вечера.

Гостей будет ждать насыщенная программа, которая пройдет на разных площадках Культурного центра. Взрослые и юные жители Зеленограда смогут посмотреть музыкальную программу «Мудрость народной песни», музыкально–театрализованную постановку «Лельник», поучаствовать в мастер-классах «Ловец снов» и «Магия книги» по рисованию акварелью с натуры и побывать в читальне «Славянская мифология». Атмосферу праздника создадут «старославянские ведьмы», которые сделают участникам акции доброжелательные предсказания и оставят на память красочные фото.