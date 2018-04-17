Безопасный город. Почему жители надежнее видеокамер во дворах

При работе с чиновниками в разных городах России можно услышать одну и ту же историю: мы делаем что-то хорошее, а через день все уже сломано. К примеру, новый сквер задумывался для отдыха жителей, а по итогам там только выпивают и вывозят полный грузовики мусора по весне.

Обвинения и недовольство можно услышать и от жителей: горожане не любят чиновников и считают их главными виновниками бардака вокруг. При этом когда городская администрация благоустраивает двор или делает новый сквер, некоторые жители начинают забирать со стройки песок для своей дачи, сидеть на спинках скамеек или рисовать граффити на качелях.

Получается парадоксальная ситуация: горожане своими налогами оплачивают работу администрации, но не понимают смысл этой работы, а чиновники стараются работать для людей, но исходят из тактики «как покрепче», а не как лучше. У сторон нет доверия друг к другу, поэтому они стараются друг друга не замечать. Результат такой позиции предсказуем: ненужные жителям проекты, нигилизм, вандализм, желание сбежать от агрессивной среды к себе в квартиру или машину. При должных компетенциях этот порочный круг поддается ломке.

Делай горожан фанатами проекта

Сегодня у жителей есть два механизма влияния на происходящее в городе: публичные слушания и письмо Путину. В первом случае это обычно выглядит как формальность или «цирк»: жители не понимают, зачем чиновники хотят что-то делать у них под окнами, а чиновники уже проделали работу и не хотят ее переделывать. Во втором сценарии жители неожиданно узнают, что рядом с ними происходит что-то странное, поэтому нужно срочно писать «на самый верх».

Людям обычно не нравится, когда меняются привычный уклад жизни, поэтому практически всегда неожиданные, даже хорошие, инициативы натыкаются на сопротивление. Более того, если пытаться игнорировать жителей и их критику, то получится еще хуже — люди посчитают это личной обидой; отношение к городу и власти испортится на долгие годы.

В мире было много проектов, где мнение жителей не учитывалось. Практически всегда такие примеры заканчивались негативно для всех сторон. Обычно это связано с точечной застройкой — наверняка, каждый житель сможет назвать подобный пример из своего города. Есть примеры и неудачных реконструкций улиц, например, Красноярск с проспектом Мира или Москва с Ленинским проспектом. Поэтому многие города изменили свой подход: горожан стали подключать к решению проблем или проектам на начальном этапе.

Вовлечение жителей в работу немного увеличивает сроки проекта, зато позволяет превратить противников в друзей. Что еще важнее, при работе от начала до конца горожане начинают считать успех проекта своим личным достижением: защищают его, контролируют исполнение и следят за его сохранностью. Это кардинально меняет отношение жителей к городу и сближает всех участников процесса.

За счет подключения жителей при реконструкции бульваров, площадей и набережных удается заполнять пробелы, которые не покрывают другие общественные пространства города, и избегать ошибок еще на этапе концепции. Например, на бульваре Рахова в Саратове появились столы для игры в шахматы и площадки для выгула собак. Жители рассказали, что им не хватало именно этих объектов, поэтому теперь площадки пользуются спросом. В Краснодаре за счет активных местных жителей при обустройстве городских озер удалось запланировать новые места отдыха без негативного влияния на местную флору и фауну — проектирование шло в холодное время и мы просто не знали о многих деталях местности в остальные сезоны.

В нашей практике при подключении горожан к проекту они начинают изучать проект вместе со специалистами и становятся частыми гостями на стройке — им интересен процесс и они начинают осознавать важность качественного исполнения, ведь это все делается для них. После открытия эти горожане начинают сами приглядывать за порядком 24 часа в сутки. В таких условиях желание проверить крепость фонаря или скамейки просто не возникает.

Влюби человека в место, и оно начнет жить

Сегодня жителей тяжело подключить к работе над городом и настроить их на общение с чиновниками или представителями бизнеса. Для многих горожан это параллельный мир. Чтобы это исправить, подчас достаточно объявления на двери подъезда с «человеческим» текстом, временем и адресом встречи. В других ситуациях нужно провоцировать жителей, чтобы они осознали ответственность за место, где живут. Для этого хорошо работает временное благоустройство — так называемый тактический урбанизм.

Хорошо себя зарекомендовали встречи в формате проектного семинара: специалисты готовят несколько вариантов решений, а затем жители, чиновники, проектировщики и бизнес за одним столом выбирают лучшее и дополняют концепцию. Нужно задавать рамки, но не ограничивать людей, чтобы горожане смогли выразить собственное видение на основе полученных вводных.

Обсуждение не должно быть «от звонка до звонка» в удобное время для чиновника. Эффективное обсуждение должно быть постоянным. Для этого хорошо помогают чаты в социальных сетях. Здесь важно учитывать особенности региона, ведь где-то жители больше пользуются Вконтакте, а где-то Whatsapp. Такой формат также помогает контролировать этап стройки — жители всегда могут оперативно прислать фото нарушений или ошибок рабочих.

В нашей практике мы подключаем жителей к работе, но финансирование проекта идет из бюджета разных уровней — горожане напрямую не участвуют рублем. При этом есть множество мировых и российских практик софинансирования проектов благоустройства самими жителями. Это считается одним из наиболее действенных способов создания ответственности за место: люди ценят свои инвестиции и не забывают о них.

В театре есть прием «присвоения места», когда герой во время диалога открывает шкаф, достает кружку и это именно та вещь, которая ему нужна — он знает, что и где лежит, он хозяин места. Эта связь чувствуется и меняет представление людей о среде вокруг — оно имеет понятную ассоциацию с человеком. У жителей должна быть такая же привязанность к своему двору, улице и городу.

Подключение людей к работе и живое общение нужно именно для создания связи «человек-место». Ни одна видеокамера не сможет обеспечить безопасность места лучше, чем активные жители, которые любят место и считают его своим. Влюбить человека в место обходится дешевле, чем убирать мусор и ремонтировать следы проверки на прочность. Поэтому в каждом городе мы настаиваем на подключении жителей к проекту.