Социал-демократы ФРГ хотят быстрых реформ в еврозоне

Москва, 17 апреля — «Вести. Экономика». Социал-демократы Германии увеличили давление на консерваторов канцлера Ангелы Меркель, чтобы поддержать предложения по реформированию еврозоны, как это было согласовано в их коалиционной сделке, передает Reuters.

Канцлер Германии Ангела Меркель

Консерваторы Меркель хотят ограничить ее возможности по проведению реформ в еврозоне, согласно документам, с которыми ознакомились в Reuters. Эти планы могут навредить отношениям Германии с Францией накануне визита главы Пятой республики Эммануэля Макрона в Берлин на этой неделе. "Европа ждет Германию уже более года", — сказал Карстен Шнайдер, старший член СДПГ (социал-демократической партии Германии), ссылаясь на необычно долгие попытки создать правительственную коалицию в Германии после выборов в сентябре 2016 года. "Пора нам осознать свою ответственность", — сказал Шнайдер телеканалу ARD. Консервативные законодатели должны обсудить реформы еврозоны в самое ближайшее время, произойти это должно до визита Макрона в Берлин, который намечен на 19 апреля. Проект резолюции немецких законодателей, составленный ведущими членами консервативного блока Меркель, отвергает планы Еврокомиссии для создания Европейского валютного фонда (EMF). Вместо этого консерваторы говорят, что создание такого фонда в соответствии с европейским законодательством потребует изменения договора «в консультации с национальными парламентами», что является сложным шагом, который потребует достаточно много времени на реализацию. Шнайдер сказал, что создание EMF автоматически не означает, что Германия должна была платить больше денег за другие европейские страны. Было также «совершенно ясно», что любой шаг по продвижению существующего фонда спасения еврозоны, Европейского механизма стабильности (ESM), в EMF не изменит права вето в национальных парламентах, добавил он.