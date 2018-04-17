В честь хирурга и лётчика: в Перми у двух скверов появились «имена»

Перми появились скверы имени Евгения Вагнера и Николая Краснова. Первый находится на углу улиц Глеба Успенского и Пионерской, второй — на пересечении улиц Солдатова и Домостроительной.

С инициативой присвоить скверу у здания на Комсомольском проспекте, 53 имя знаменитого хирурга Евгения Вагнера выступил медицинский университет.

— Евгений Антонович — это величина всего медицинского и постсоветского пространства. Им сформированы медицинские школы, которые на сегодняшний день имеют огромное значение для российской науки, — сообщили 59.ru в пресс-службе университета. — В 2018 году исполняется 100 лет со дня рождения академика. К тому же, он жил недалеко от этого сквера.

Евгений Вагнер родился 22 сентября 1918 года на Украине . В Пермский край он прибыл во время войны: с 1946 года был хирургом, заведующим хирургическим отделением Березниковской городской больницы, с 1955 года — главным врачом Молотовской областной клинической больницы. Фамилию академика носит Пермский медицинский университет.

— То, что сквер назвали в честь Евгения Вагнера — это знаковое событие для всего медицинского сообщества, — рассказали 59.ru в пресс-службе университета. — Большое спасибо общественности Перми и комитету по топонимике, который приняли это решение. К юбилею Вагнера — 22 сентября исполнится 100 лет со дня рождения академика — в сквере планируют поставить его бюст.