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В честь хирурга и лётчика: в Перми у двух скверов появились «имена»
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В честь хирурга и лётчика: в Перми у двух скверов появились «имена» 

59.ru 2 часа назад
Фото: 59.ru
В Перми появились скверы имени Евгения Вагнера и Николая Краснова. Первый находится на углу улиц Глеба Успенского и Пионерской, второй — на пересечении улиц Солдатова и Домостроительной.
С инициативой присвоить скверу у здания на Комсомольском проспекте, 53 имя знаменитого хирурга Евгения Вагнера выступил медицинский университет.
— Евгений Антонович — это величина всего медицинского и постсоветского пространства. Им сформированы медицинские школы, которые на сегодняшний день имеют огромное значение для российской науки, — сообщили 59.ru в пресс-службе университета. — В 2018 году исполняется 100 лет со дня рождения академика. К тому же, он жил недалеко от этого сквера.
Евгений Вагнер родился 22 сентября 1918 года на Украине. В Пермский край он прибыл во время войны: с 1946 года был хирургом, заведующим хирургическим отделением Березниковской городской больницы, с 1955 года — главным врачом Молотовской областной клинической больницы. Фамилию академика носит Пермский медицинский университет.
— То, что сквер назвали в честь Евгения Вагнера — это знаковое событие для всего медицинского сообщества, — рассказали 59.ru в пресс-службе университета. — Большое спасибо общественности Перми и комитету по топонимике, который приняли это решение. К юбилею Вагнера — 22 сентября исполнится 100 лет со дня рождения академика — в сквере планируют поставить его бюст.
Также власти приняли решение назвать ещё один сквер на пересечении улиц Солдатова и Домостроительной в честь лётчика Николая Краснова — советского военного лётчика, Героя Советского Союза. Он родился 9 декабря 1914 года во Владимирской области. В Красной армии служил в 1930-1934 годах и с 1941 года. С 1938 года работал лётчиком-испытателем в бюро завода № 19 в Перми, которое разрабатывало газотурбинные двигатели.
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