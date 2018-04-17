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Дренажную систему начали устанавливать на подмосковном полигоне «Кучино»
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Дренажную систему начали устанавливать на подмосковном полигоне «Кучино» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Дренажную систему для откачки фильтрата, образующегося при разложении отходов, начали устанавливать на полигоне «Кучино» в Балашихе, говорится в сообщении городской администрации.
"Систему дренажей для сбора фильтрата начали устанавливать на полигоне ТБО «Кучино» в рамках рекультивации. Фильтрат — опасная свалочная жидкость. Он поступает в подземные воды. Для того, чтобы предотвратить его попадание в водоемы устанавливается дренажная система", — сообщил глава Балашихи Сергей Юров во время выездного совещания на полигоне.
По периметру полигона смонтируют шесть колодцев, из которых собранный фильтрат будет отправляться на очистные сооружения. Также на территории полигона готовят фундамент для строительства очистных сооружений.
Рекультивация полигона твердых бытовых отходов «Кучино» в Балашихе завершится в конце лета 2019 года. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на месте полигона создадут парк.
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