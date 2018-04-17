Подвалы домов расчистили в 4 муниципалитетах Подмосковья по предписаниям Госжилинспекции

Управляющие организации очистили, осушили и восстановили теплоизоляцию подвальных помещений в домах в Электростали , Сергиевом Посаде, Серпуховском и Одинцовском районах Подмосковья , сообщается на сайте Госжилинспекции Московской области.

«Госжилинспекция Московской области зафиксировала исполнение предписаний на очистку, осушение, дезинфекцию подвалов и восстановление теплоизоляции в четырех муниципальных образованиях», — сказал руководитель надзорного ведомства Вадим Соков

В частности, на Первомайской улице в Электростали жильцы дома жаловались на засоренный бытовым и строительным мусором подвал, отсутствие решеток на продухах и отсутствие теплоизоляции. Все это предписано исправить управляющей компании «Северное». Начальник обслуживающего дом участка был привлечен к административной ответственности, он должен выплатить в казну Московской области 50 тысяч рублей.

По той же статье КоАП в поселке Пролетарский Серпуховского района было оштрафовано МУП «Служба заказчика».

«Мировой суд наложил на муниципальную управляющую компанию штраф в размере 150 тысяч рублей за подтопленный подвал дома №12 по Школьной улице. Работы по осушению и дезинфекции были проведены за 2 недели», — добавляется в сообщении.

В такой же срок УК «МосОблЭксплуатация» восстановила теплоизоляцию трубопроводов в доме №4 по улице Толстого в Сергиевом Посаде. Нарушение норм энергосбережения обошлось коммунальщикам в 20 тысяч рублей.

АО «Одинцовская теплосеть» устранило захламление загрязнение и загромождение подвала в доме №2А в деревне Чупряково Одинцовского района.

«От содержания подвала зависит состояние всего дома. Подвальные помещения должны быть сухими, чистыми, иметь освещение и вентиляцию. Температура воздуха не должна опускаться ниже 5 градусов тепла, а влажность не превышать 60%», — напомнил правила технической эксплуатации жилфонда руководитель Госжилинспекции.