Ещё
Подвалы домов расчистили в 4 муниципалитетах Подмосковья по предписаниям Госжилинспекции
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Подвалы домов расчистили в 4 муниципалитетах Подмосковья по предписаниям Госжилинспекции 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Управляющие организации очистили, осушили и восстановили теплоизоляцию подвальных помещений в домах в Электростали, Сергиевом Посаде, Серпуховском и Одинцовском районах Подмосковья, сообщается на сайте Госжилинспекции Московской области.
«Госжилинспекция Московской области зафиксировала исполнение предписаний на очистку, осушение, дезинфекцию подвалов и восстановление теплоизоляции в четырех муниципальных образованиях», — сказал руководитель надзорного ведомства Вадим Соков.
В частности, на Первомайской улице в Электростали жильцы дома жаловались на засоренный бытовым и строительным мусором подвал, отсутствие решеток на продухах и отсутствие теплоизоляции. Все это предписано исправить управляющей компании «Северное». Начальник обслуживающего дом участка был привлечен к административной ответственности, он должен выплатить в казну Московской области 50 тысяч рублей.
По той же статье КоАП в поселке Пролетарский Серпуховского района было оштрафовано МУП «Служба заказчика».
«Мировой суд наложил на муниципальную управляющую компанию штраф в размере 150 тысяч рублей за подтопленный подвал дома №12 по Школьной улице. Работы по осушению и дезинфекции были проведены за 2 недели», — добавляется в сообщении.
В такой же срок УК «МосОблЭксплуатация» восстановила теплоизоляцию трубопроводов в доме №4 по улице Толстого в Сергиевом Посаде. Нарушение норм энергосбережения обошлось коммунальщикам в 20 тысяч рублей.
АО «Одинцовская теплосеть» устранило захламление загрязнение и загромождение подвала в доме №2А в деревне Чупряково Одинцовского района.
«От содержания подвала зависит состояние всего дома. Подвальные помещения должны быть сухими, чистыми, иметь освещение и вентиляцию. Температура воздуха не должна опускаться ниже 5 градусов тепла, а влажность не превышать 60%», — напомнил правила технической эксплуатации жилфонда руководитель Госжилинспекции.
РИАМО: последние новости
Зараженные цветочным трипсом розы из Кении обнаружили в «Домодедове» Судебные приставы смогут направлять должникам извещения по СМС Умер режиссер фильма «Пролетая над гнездом кукушки» Милош Форман
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Смертельное оружие» КНР, «отзыв» студентов и другие события дня15
95-летний Этуш бежит из России вместе с женой159
У Порошенко нашли секретную фабрику162
Кобзон выбрал место на кладбище76
Миру предрекли глобальное финансовое крушение124
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
00:37
Президент Уганды пожелал запретить оральный секс
Африка В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение