В Советске отменены результаты президентских выборов на двух участках

Как передает «Новый Калининград», Советский городской суд признал недействительными выборы президента на участках №572 и 576. «Отменить протокол участковых избирательных комиссий от 18 марта и 19 марта 2018 года об итогах голосования на выборах Президента РФ от 18 марта 2018 года на избирательных участках № 572 и 576 г. Советска Калининградской области », — постановил суд. На этих участках были зафиксированы вбросы бюллетеней. Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что результаты голосования на президентских выборах были отменены на семи избирательных участках. Отмечается, что имеются ввиду участки в Республике Дагестан , а также Московской, Кемеровской и Тюменской областях. Фото: архив ФедералПресс