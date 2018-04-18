Ещё
В Советске отменены результаты президентских выборов на двух участках
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Российский ответ Siemens разрушился на испытаниях
Российский ответ Siemens разрушился на испытаниях

В Советске отменены результаты президентских выборов на двух участках 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как передает «Новый Калининград», Советский городской суд признал недействительными выборы президента на участках №572 и 576.
«Отменить протокол участковых избирательных комиссий от 18 марта и 19 марта 2018 года об итогах голосования на выборах Президента РФ от 18 марта 2018 года на избирательных участках № 572 и 576 г. Советска Калининградской области», — постановил суд.
На этих участках были зафиксированы вбросы бюллетеней.
Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что результаты голосования на президентских выборах были отменены на семи избирательных участках. Отмечается, что имеются ввиду участки в Республике Дагестан, а также Московской, Кемеровской и Тюменской областях.
Фото: архив ФедералПресс
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Роскосмосу и Росатому ограничили контракты с США и странами ЕС «Санкции против Русала рикошетят по России» Депутат: московский мусор свозят на полигон под Ярославлем
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский ответ Siemens разрушился на испытаниях422
Нападение на школу произошло в Башкирии122
Украинские моряки пригрозили Порошенко314
Кобзона похоронят рядом с матерью267
Израиль готовит атаку на Т-48
Видео
00:59
Нападение на школу произошло в Башкирии
Происшествия Пожары
00:33
Запущенный рогаткой украинский дрон полетел над Крымом
Оружие
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
04:49
В РФ может появиться новая должность
Общество
03:11
В Москву идут заморозки и мокрый снег
Общество Новости Москвы
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
04:06
Украинские моряки пригрозили Порошенко
Украина Армия
26:06
Российский ответ Siemens разрушился на испытаниях
Наука и техника Технологии
00:37
Президент Уганды пожелал запретить оральный секс
Африка В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение