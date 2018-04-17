Ещё
Проблемы для «Русала» из-за отказа Японии от закупок алюминия
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Проблемы для «Русала» из-за отказа Японии от закупок алюминия 

Прайм 48 минут назад
Фото: Прайм
Отказ японских трейдеров от закупок алюминия у "Русала" может стать началом серьезных проблем для российской компании, считают опрошенные аналитики.
Как отметил старший аналитик Альпари Роман Ткачук, Япония не является ключевым для «Русала» экспортным рынком, который в структуре продаж менее значим, чем американский. И для «Русала» сейчас важнее сохранить ключевой рынок — европейский. Но для этого, по мнению аналитика, компании, вероятно, придется изменить схемы поставок, найти новых трейдеров и предоставить потребителям алюминий со скидкой в 10-20%.
"В сложившейся ситуации нас больше настораживает то, что всё больше контрагентов разрывает контракты с «Русалом», боясь попасть вслед за ним в SDN-список. Фактически «Русал» включён в касту «неприкасаемых» — зарубежные партнёры стараются обходить его стороной. Не исключено, что они пытаются выторговать для себя более выгодные условия поставок. В любом случае, «Русалу» предстоят непростые времена", — полагает Ткачук.
При этом аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков отметил осложняющуюся ситуацию на мировом рынке алюминия, где цены достигли шестилетнего максимума на фоне вполне логичных опасений возникновения дефицита.
"Недавно США ввели импортные пошлины на поставку алюминия в размере 10%. Естественно, что касаются они поставок из России, Китая и Бразилии, а вот прочие торговые партнёры получили послабление. Вполне очевидно, что для США, Японии и европейских стран алюминий будет дороже в обозримом будущем. «Русал», скорее всего, будет вынужден сократить производство, так как рынки СНГ и Азии не смогут переварить дополнительные объёмы. К тому же Китай также получил торговый барьер на поставки в США и будет вынужден реализовывать свою продукцию на ближних рынках", — указывает аналитик.
Впрочем, данные факторы, по мнению Кочеткова, в долгосрочной перспективе являются негативными для потребителей в Америке, Японии и Европе, поскольку их конечная продукция будет дороже. «Для азиатских и российских потребителей ситуация даже улучшается, так как рост предложения алюминия приведёт к падению локальных цен», — полагает аналитик.
Ранее во вторник агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что японские трейдеры попросили «Русал» прекратить поставки алюминия в страну, опасаясь, что торговля с внесенной в санкционный список США компанией может повлечь за собой санкции уже в их отношении. По данным Японской алюминиевой ассоциации, Япония ранее закупала в России около 300 тысяч тонн алюминия. По подсчетам агентства, это соответствует 16% от общего объема импорта металла в страну.
США 6 апреля ввели новые санкции против РФ, в санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и их компании, в частности, Олег Дерипаска и подконтрольный ему «Русал». Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан.
Минфин США дал месяц на продажу акций и долговых инструментов «Русала» — ограничение на операции вступает в силу 7 мая. Американским гражданам также дано два месяца на завершение действующих контрактов и прекращение взаимодействия с компаниями, попавшими под санкции.
Прайм: последние новости
Цены на алюминий продолжили ралли после падения запасов США грозят российскому народу санкциями за "неправильный" выбор - Лавров Горьков: Объем кредитов ВЭБа "Русалу" превышает 100 млрд руб
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
95-летний Этуш бежит из России вместе с женой66
МЧС обратилось к москвичам9
Украинский космос оказался под угрозой из-за США231
Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту15
Россия отказалась перевозить грузы НАТО540
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
02:51
Этушу потребовалась помощь врачей
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение