Проблемы для «Русала» из-за отказа Японии от закупок алюминия

Отказ японских трейдеров от закупок алюминия у "Русала" может стать началом серьезных проблем для российской компании, считают опрошенные аналитики.

Как отметил старший аналитик Альпари Роман Ткачук Япония не является ключевым для «Русала» экспортным рынком, который в структуре продаж менее значим, чем американский. И для «Русала» сейчас важнее сохранить ключевой рынок — европейский. Но для этого, по мнению аналитика, компании, вероятно, придется изменить схемы поставок, найти новых трейдеров и предоставить потребителям алюминий со скидкой в 10-20%.

"В сложившейся ситуации нас больше настораживает то, что всё больше контрагентов разрывает контракты с «Русалом», боясь попасть вслед за ним в SDN-список. Фактически «Русал» включён в касту «неприкасаемых» — зарубежные партнёры стараются обходить его стороной. Не исключено, что они пытаются выторговать для себя более выгодные условия поставок. В любом случае, «Русалу» предстоят непростые времена", — полагает Ткачук.

При этом аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков отметил осложняющуюся ситуацию на мировом рынке алюминия, где цены достигли шестилетнего максимума на фоне вполне логичных опасений возникновения дефицита.

Китая и "Недавно США ввели импортные пошлины на поставку алюминия в размере 10%. Естественно, что касаются они поставок из России Бразилии , а вот прочие торговые партнёры получили послабление. Вполне очевидно, что для США, Японии и европейских стран алюминий будет дороже в обозримом будущем. «Русал», скорее всего, будет вынужден сократить производство, так как рынки СНГ и Азии не смогут переварить дополнительные объёмы. К тому же Китай также получил торговый барьер на поставки в США и будет вынужден реализовывать свою продукцию на ближних рынках", — указывает аналитик.

Впрочем, данные факторы, по мнению Кочеткова, в долгосрочной перспективе являются негативными для потребителей в Америке, Японии и Европе, поскольку их конечная продукция будет дороже. «Для азиатских и российских потребителей ситуация даже улучшается, так как рост предложения алюминия приведёт к падению локальных цен», — полагает аналитик.

Ранее во вторник агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что японские трейдеры попросили «Русал» прекратить поставки алюминия в страну, опасаясь, что торговля с внесенной в санкционный список США компанией может повлечь за собой санкции уже в их отношении. По данным Японской алюминиевой ассоциации, Япония ранее закупала в России около 300 тысяч тонн алюминия. По подсчетам агентства, это соответствует 16% от общего объема импорта металла в страну.

США 6 апреля ввели новые санкции против РФ, в санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и их компании, в частности, Олег Дерипаска и подконтрольный ему «Русал». Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан.