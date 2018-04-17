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Сумма штрафа за придорожную торговлю увеличится в шесть раз
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Сумма штрафа за придорожную торговлю увеличится в шесть раз 

Деловое сообщество 49 минут назад
Ежегодную «войну» с несанкционированной торговлей вдоль федеральных трасс снова открыли в Ростовской области. Ирина Теларова выступила с предложением увеличить сумму штрафа за данное нарушение в шесть раз.
«Речь идет о давней проблеме, о которой мы начинаем говорить каждую весну, когда несанкционированная продажа овощей, фруктов, других продуктов питания осуществляется вблизи автомобильных магистралей, — комментирует заместитель главы донского парламента — председатель комитета по законодательству Ирина Рукавишникова. — Это нарушает сразу несколько норм, в числе которых правила дорожного движения, когда люди перебегают дорогу в неустановленном месте, что может привести к трагическим последствиям».
Сейчас таких нелегальных предпринимателей сначала предупреждают, а в случае повторного нарушения — штрафуют. Ведомство же предлагает устранить неэффективную меру выписывания предупреждений и ужесточить норму наказания. Теперь сумма штрафа составит 4000 рублей.
Дебаты на заседании комитета вышли бурными, не все парламентарии согласны с решением. Некоторые из депутатов выступили в защиту торговцев, уточнив что селянам зачастую негде легально продавать выращенные на своем огороде продукты. 20%-ная квота на бесплатные места в сельскохозяйственных ярмарках не покрывает необходимость в торговых точках. Глава департамент потребительского рынка правительства Ростовской области Ирина Теларова в свою очередь возразила, что ей неизвестны случаи дорогостоящей аренды торговых точек. По информации главы ведомства цена за день аренды не превышает 10 рублей.
По итогам заседания члены комитета проект одобрили, сумма штрафов будет увеличена в ближайшее время.
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