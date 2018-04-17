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В Керчи обсудили проведение первомайской демонстрации
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В Керчи обсудили проведение первомайской демонстрации 

Национальная Служба Новостей 50 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В администрации города прошло совещание с участием депутатов, чиновников, представителей предприятий, профсоюзов и политических партий.
Формирование колонны будет происходить с 9.00 до 10.00 на пересечении улиц Дубинина и Карла Маркса. При этом автомобильное движение по улицам Карла Маркса, Кирова и Адмиралтейскому проезду ограничат до девяти утра, чтобы у правоохранителей была возможность проверить маршрут колонны. Точное время перекрытия дороги сообщат позже.
Традиционно в городах Крыма проходят массовые мероприятия, посвященные Празднику весны и труда. В 2017 году в демонстрации, проходившей в столице Крыма Симферополе, приняли участие около 25 тысяч человек, в Севастополе — около 30 тысяч.
Ранее глава администрации города Керчи Сергей Бороздин сообщил НСН о прибытии в город военной техники для участия в параде, посвященному Дню Победы. Планируется, что в парадном шествии примут участие порядка 760 человек, из них 550 военнослужащих.
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