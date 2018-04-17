В Керчи обсудили проведение первомайской демонстрации

В администрации города прошло совещание с участием депутатов, чиновников, представителей предприятий, профсоюзов и политических партий.

Формирование колонны будет происходить с 9.00 до 10.00 на пересечении улиц Дубинина и Карла Маркса . При этом автомобильное движение по улицам Карла Маркса, Кирова и Адмиралтейскому проезду ограничат до девяти утра, чтобы у правоохранителей была возможность проверить маршрут колонны. Точное время перекрытия дороги сообщат позже.

Традиционно в городах Крыма проходят массовые мероприятия, посвященные Празднику весны и труда. В 2017 году в демонстрации, проходившей в столице Крыма Симферополе , приняли участие около 25 тысяч человек, в Севастополе — около 30 тысяч.