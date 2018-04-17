В Архангельске подрядчик приступил к реконструкции Ленинградского проспекта

Они начались практически сразу же после заключения муниципального контракта с подрядчиком.

Реконструкцией Ленинградки занимается ООО «Севзапдорстрой». В 2017-м на ремонт выделено 140 миллионов бюджетных рублей. Сам ремонт должен продлиться два года, что позволит расширить магистраль до четырёх полос.

Как пояснили в пресс-службе администрации Архангельска , за минувшие полторы недели подрядчик согласовал свои действия с организациями, обслуживающими коммуникации, и возвёл забор в районе улицы Ильинской. Сейчас там идёт перекладка коллектора ливневой канализации. Уже смонтировано два колодца — один приёмный и один магистральный.

— С сегодняшнего начинается прокладка трубопровода от Ильинской в сторону округа Варавино-Фактория. За две недели планируется проложить примерно 300 метров. Для этого на 100-метровом отрезке трассы спилены и выкорчеваны все тополя, — пояснил заместитель начальника управления транспорта, дорог и мостов администрации Архангельска Антон Верещагин

После завершения работ взамен убранных деревьев будут посажены новые. В итоге будут обновлены дорожное полотно, ливнёвка и система наружного освещения трассы Ленинградского проспекта.