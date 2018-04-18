Россияне заинтересовались новым видом финского ВНЖ

Напомним, в феврале 2018 года сообщалось о том, что с апреля Финляндия начнет предоставлять специальный вид на жительство потенциальным предпринимателям из России , Индии, Америки или Африки, которые предложат успешные бизнес-идеи. Поступившие от кандидатов предложения будет оценивать компания Business Finland. Как говорит старший советник по стартапам из организации Business Finland Олави Керянен, за первые полторы недели апреля было получено шесть заявок от молодых компаний, которые хотели бы работать в Финляндии. Причем пять из них поступили из русскоязычных стран — России, Украины Беларуси , пишет Фонтанка. Тем не менее, как отмечает старший советник Business Finland в Санкт-Петербурге Ольга Макеева , многие россияне восприняли концепцию нового ВНЖ ошибочно. В итоге с желанием поселиться в Финляндии обращались даже изобретатели. По словам эксперта, недостаточно иметь одну только идею для стартапа. Необходимо также подготовить бизнес-план и владеть собственными средствами для его развития. Финляндия планирует запустить в России информационную компанию, а также мероприятия для стартапов совместно с бизнес-хабами и технопарками. Business Finland рассчитывает за 2018 год получить 300 заявок из разных стран, в том числе России.

Кстати, совсем недавно Финляндия также объявила об улучшении условий выдачи ВНЖ для студентов и научных работников.

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