Финляндия начала выдавать виды на жительство стартаперам

С середины апреля в Финляндия начала выдавать вид на жительство основателям стартапов из стран, не входящих в Евросоюз . Упрощенная процедура получения вида на жительство Finnish Startup Permit позволяет амбициозным предпринимателем в короткие сроки получить право на ведение дела в Финляндии и постоянное проживание. Об этом сообщает издание Good News Finland.

Инициатива принадлежит финскому государственному агентству по инновационному финансированию, развитию торговли, туризма и инвестиций Business Finland. Авторы Finnish Startup Permit уверены, что новое правило должно стимулировать экономический рост и создание новых рабочих мест.

Перед подачей заявления в миграционную службу, предпринимателям необходимо получить специальный документ от Business Finland, подтверждающий, что стартап соответствует необходимым требованиям. В частности, эксперты агентства оценивают, имеет ли бизнес-модель, команда и ресурсы компании потенциал для стремительного международного роста. После коммерческой оценки компании предприниматель получит специальное заключение, на основе которого миграционная служба примет решение о выдаче вида на жительство.

"Процесс будет идти быстро. Получив необходимую информацию от заявителя, мы проводим оценку в течение 10 дней", — поясняет исполнительный директор Business Finland Юкка Хейринен. Он добавляет, что выписка агентства действует два месяца. Какие-либо дополнительные инвестиции и финансовая поддержка для стартапов в рамках нового правила получения вида на жительство не предусматривается.

После создания компании в Финляндии, стартап имеет возможность воспользоваться широким диапазоном услуг инновационной экосистемы Финляндии. Например, компания может подать заявку на грант для финских стартапов Tempo, который курирует агентство Business Finland. Критерии близки к тем требованиям, которые выдвигаются к компаниям-претендентам на получение вида на жительство для коммерческой оценки специалистов агентства.

Срок рассмотрения заявления в миграционной службе Финляндии по программе Finnish Startup Permit — около месяца. Сборы за подачу заявления через Интернет составляют €450, в письменной форме — €530.

Япония и В глобальном рейтинге стран по привлекательности для стартапов, подготовленном Уортонской школой бизнеса при Пенсильванском университете и американским коммуникационным агентством Y&R в тройку лидеров вошли Германия США . Финляндия заняла 15 строчку.

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