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В Заволжье хотят создать территорию опережающего развития
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В Заволжье хотят создать территорию опережающего развития 

РИА «ФедералПресс» 55 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Территорию опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) планируется создать в Заволжье (Нижегородская область), сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на врио губернатора Глеба Никитина, побывавшего во вторник с рабочим визитом на Заволжском моторном заводе (входит в группу Sollers).
По словам Никитина, для развития экономики моногорода важно формирование особых условий для бизнеса. Статус ТОСЭР позволит предоставлять налоговые преференции резидентам площадки.
«Эта тема уже обсуждалась ранее, но по каким-то причинам работа была приостановлена. Я сейчас поручил региональным минпрому и мининвесту совместно с администрацией Заволжья и Заволжского моторного завода вернуться к подготовке соответствующего пакета документов. Основные требования для получения статуса ТОСЭР — наличие заключенных соглашений с резидентами под будущее размещение производства», — сказал врио губернатора.
По его словам, создание привлекательных условий для бизнеса позволит привлечь дополнительные инвестиции в Заволжье, диверсифицировать экономику моногорода и открыть новые рабочие места для жителей.
Напомним, что в 2017 году в Нижегородской области была создана ТОСЭР «Саров», сообщалось также о планах создания ТОСЭР в моногородах Володарск и Решетиха.
Фото: newsnn.ru.
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