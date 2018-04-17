Вынесен приговор серийным убийцам: оказались скинхедами и геями

Футбольные фанаты и их подружка, зверски убившие москвича из-за 200 рублей в Бутовском лесопарке, и устроившие ради этого целый спектакль, получили от 5 до 17 лет колонии. Во вторник Мосгорсуд вынес приговор компании садистов.

Как выяснил «КВ», в ноябре 2016 года в лесу было обнаружено тело 39-летнего жителя столицы. Погибший был избит до смерти, во рту у него был кляп из носков. Вскоре по подозрению в убийстве был задержан футбольный фанат «Спартака» 21-летний Никита. Он признался следователям, что преступление совершил вместе с друзьями — фанатом ЦСКА 22-летним Романом и 18-летней Екатериной. Молодые люди искали жертв для легкой наживы — знакомились в местах отдыха с мужчинами, которые относились к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации. При этом сам Никита заявил, что состоит в интимных отношениях с Романом, который тоже принадлежит к представителям ЛГБТ-сообщества. Кроме того, парень причислил себя еще и к скинхедам.

В октябре молодые люди через мобильное приложение познакомились с мужчиной и договорились о встрече, чтобы потом его ограбить. Готовились подельники основательно: взяли с собой нож-мачете и монтировку-гвоздодер. Рома и Катя встретились вечером с новым знакомым около станции метро «Улица Скобелевская» и под предлогом проводить девушку до дома пошли через Бутовский лесопарк. Когда они шли по парку, неожиданно из-за деревьев выскочил Никита. Изображая разбойника, он приставил нож к горлу девушки и потребовал от всех присутствующих отдать ему имущество. Сообщники ему подыграли, стали передавать вещи. Андрей не спешил идти на поводу у разбойника и попытался сбежать. Однако Никита и Рома вмиг его догнали и повалили на землю, затем начали бить монтировкой по голове. От полученных травм мужчина скончался на месте. Изверги обыскали убитого и забрали находившиеся при нем два мобильных телефона, банковские карты, 200 рублей, а также паспорта — российский и заграничный. После этого парни в течение месяца пытались избавиться от трупа, чтобы в дальнейшем его не могли опознать — периодически приезжали в лес, сжигали с помощью бензина, использовали шашки с пиротехническим составом, в конце концов накрыли тело пластиковой пленкой. Но их все ранво вскоре задержали.

Екатерина и Никита вину признали полностью. Роман заявил, что участвовал только в разбое. Между тем на следствии его мама заявила, что Роман попал под влияние нового товарища, который умело им манипулировал. В итоге Мосгорсуд приговорил Романа к 17 годам лишения свободы, Никиту — к 15 годам лишения свободы, с отбыванием в колонии строгого режима . Екатерину — к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима, с отсрочкой исполнения приговора до достижения ее ребенком возраста 14 лет. Суд отменил ей меру пресечения — домашний арест, сообщили «КВ» в пресс-службе суда. Кстати, в ходе процесса прокурор отказался от обвинения девушки в краже документов. За ней признано право на реабилитацию.

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