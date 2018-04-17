Лекция проекта «Твои истории путешествий» прошла в центре «Северное Чертаново» 

Последняя встреча была посвящена культурной столице России — Санкт-Петербургу. О том, чем отличалось данное мероприятие от предыдущих, редактору газеты «На Варшавке. Чертаново Северное» рассказала PR-менеджер учреждения Юлия Филиппова.
— Прошло все очень интересно — именно в формате клуба, как и задумывалось. То есть лекция проходила не в односторонней форме: люди делились и своими впечатлениями, и советами о путешествии по Санкт-Петербургу. Сам Александр Николаевич, лектор, рассказал об интересных местах, которые стоит обязательно посетить. А одна из участниц, которая как раз скоро едет в Питер, планирует воспользоваться всеми новыми приобретенными данными о поездке в Питер, — поделилась Юлия Филиппова.
Напомним, что проект «Твои истории путешествий» стартовал в МКЦ «Северное Чертаново» в сентябре 2017 года. Он был организован историком Александром Федорченко для того, чтобы знакомить желающих с информацией о недорогих путешествиях по городам России.
Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/04/17/40027/