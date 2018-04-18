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Билеты на рейс «Тамбов-Москва» стали продавать в кассах районной автостанции
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Билеты на рейс «Тамбов-Москва» стали продавать в кассах районной автостанции 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 2 часа назад
Фото: Борисовские пруды
Продажа билетов на рейсовые автобусы из Тамбова в Москву стартовала на автостанции «Орехово» во вторник, 17 апреля.
Теперь жители района Орехово-Борисово Северное смогут приобрести посадочный талон как в один конец, так и в формате «туда-обратно». Находится автостанция по адресу: Шипиловский проезд, владение 31.
Эта услуга теперь доступна и в кассах других автостанций Южного округа: «Варшавской», «Красногвардейской» и на автовокзале «Южные ворота». Подробности о ценах и месте отправления можно узнать на официальном сайте «Мосгортранса».
Кстати, прибывает автобус из Тамбова на автостанцию «Варшавская», что находится по адресу: Каширский проезд, владение 19.
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