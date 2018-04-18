Билеты на рейс «Тамбов-Москва» стали продавать в кассах районной автостанции

Продажа билетов на рейсовые автобусы из Тамбова Москву стартовала на автостанции «Орехово» во вторник, 17 апреля.

Теперь жители района Орехово-Борисово Северное смогут приобрести посадочный талон как в один конец, так и в формате «туда-обратно». Находится автостанция по адресу: Шипиловский проезд, владение 31.

Эта услуга теперь доступна и в кассах других автостанций Южного округа: «Варшавской», «Красногвардейской» и на автовокзале «Южные ворота». Подробности о ценах и месте отправления можно узнать на официальном сайте «Мосгортранса».

Кстати, прибывает автобус из Тамбова на автостанцию «Варшавская», что находится по адресу: Каширский проезд, владение 19.