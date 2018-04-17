Ещё
За нарушение антитабачного законодательства нарушители оштрафованы на 39 тысяч рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

За нарушение антитабачного законодательства нарушители оштрафованы на 39 тысяч рублей 

Мой Калининград 1 час назад
Фото: Мой Калининград
Мой Калининград. В Калининградской области управлением Роспотребнадзора с начала 2018 года в отношении двух хозяйствующих субъектов и индивидуального предпринимателя, реализующих табачную продукцию в нарушение требований закона возбуждены административные дела об административных правонарушениях.
Два хозяйствующих субъекта привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.53 КоАП РФ за несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями в части реализации табачной продукции на расстоянии менее чем сто метров до образовательных учреждений, прокомментировали собкору в Калининграде сегодня, 17 апреля 2018 года, в управлении Роспотребнадзора Калининградской области.
Один продавец за продажу сигарет несовершеннолетним также привлечен к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.53 КоАП РФ.
Наложены штрафы на общую сумму 39000 рублей.
Мой Калининград: последние новости
В самом западном городе России задержано 163 тонны сельди из Приморского края в Южный микрорайон Калининграда пришел газ В Калининграде обсуждают переход на «летнее» время
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
95-летний Этуш бежит из России вместе с женой81
МЧС обратилось к москвичам9
Украинский космос оказался под угрозой из-за США249
Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту15
Россия отказалась перевозить грузы НАТО544
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
02:51
Этушу потребовалась помощь врачей
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение