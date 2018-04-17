За нарушение антитабачного законодательства нарушители оштрафованы на 39 тысяч рублей

Мой Калининград . В Калининградской области управлением Роспотребнадзора с начала 2018 года в отношении двух хозяйствующих субъектов и индивидуального предпринимателя, реализующих табачную продукцию в нарушение требований закона возбуждены административные дела об административных правонарушениях. Два хозяйствующих субъекта привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.53 КоАП РФ за несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями в части реализации табачной продукции на расстоянии менее чем сто метров до образовательных учреждений, прокомментировали собкору в Калининграде сегодня, 17 апреля 2018 года, в управлении Роспотребнадзора Калининградской области. Один продавец за продажу сигарет несовершеннолетним также привлечен к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.53 КоАП РФ. Наложены штрафы на общую сумму 39000 рублей.