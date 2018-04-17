На участке Лобненской улицы заделали дорожные ямы

На отрезке проезжей части Лобненской улицы залатали дорожные ямы. Ранее с соответствующей просьбой на портал «Наш город» обратился местный житель. Он сообщил о наличии множества глубоких выбоин, затрудняющих движение машин.

В установленный срок на портале появился официальный ответ пользователю за подписью и. о. директора ГБУ «Автомобильные дороги» Максима Маликова.

«Проведены работы по локальному ямочному ремонту. Проблема устранена. На данный момент на указанном участке объекта дорожного хозяйства аварийных разрушений нет», — говорится в ответе.