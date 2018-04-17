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На участке Лобненской улицы заделали дорожные ямы
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На участке Лобненской улицы заделали дорожные ямы 

Управа района Дмитровский города Москвы 59 минут назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
На отрезке проезжей части Лобненской улицы залатали дорожные ямы. Ранее с соответствующей просьбой на портал «Наш город» обратился местный житель. Он сообщил о наличии множества глубоких выбоин, затрудняющих движение машин.
В установленный срок на портале появился официальный ответ пользователю за подписью и. о. директора ГБУ «Автомобильные дороги» Максима Маликова.
«Проведены работы по локальному ямочному ремонту. Проблема устранена. На данный момент на указанном участке объекта дорожного хозяйства аварийных разрушений нет», — говорится в ответе.
Напомним, что портал «Наш город» был создан для оперативной связи жителей Москвы с органами исполнительной власти. Чтобы оставить сообщение, нужно пройти несложную процедуру регистрации. (мю)
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