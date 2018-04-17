Псевдодача Кобылкина оказалась школой в отдаленном селе

Накануне в нескольких медиа вышли материалы о том, во сколько губернатору ЯНАО Дмитрию Кобылкину обошлась «дача». В статье приведены сканы документов, из которых следует выполнение Северной строительной компанией госконтракта на сумму более 1,5 миллиардов рублей по строительству объекта.

В документе значится и номер госконтракта — 121.

Как пояснили корреспонденту ИА «Север-Пресс» в Северной строительной компании, они действительно исполняют контракт номер 121, заказчик РИФ Ямал. Деньги — частной компании, направленной в рамках партнёрства с регионом на строительство школы в самом отдалённом посёлке округа — в селе Гыда Тазовского района на 800 мест. Контракт на строительство компания выиграла в результате открытых публичных торгов.

Северная строительная компания намерена наказать за клевету издание, вышедшее с этой публикацией.

«Северная строительная компания расценивает сведения, опубликованные в статье, как порочащие честь и деловое достоинство предприятия. Поэтому мы будем добиваться признания факта клеветы в суде общей юрисдикции. Если же мы понесем какие-либо имущественные убытки в результате порчи деловой репутации, то будем обращаться уже в арбитражный суд», — заявил собственник Северной строительной компании Константин Иванов

Пресс-секретарь губернатора Наталья Хлопунова пояснила, что СМИ продолжает «исполнять заказуху против главы Ямала».

«Этот же материал за деньги расходится по онлайн-изданиям. Главных редакторов мы предупредили об очередной порции проплаченного вброса и намеренного распространения заведомо ложной информации через коммерческие отделы. В очередной раз исполнители заказа ставят свою наживу выше Законов РФ , стыдятся подписываться своим именем. Или же, что вероятней всего, боятся ответственности. А судебные претензии последуют, как это было с историей о несуществующей роскоши по подложным документам», — сообщила Наталья Хлопунова.

Она также добавила, что автор предыдущей подобной фейковой статьи стал фигурантом судебного процесса о подлоге информации, который проиграл. Суд признал недостоверной размещенную в СМИ информацию.