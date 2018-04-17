В Сергиево‑Посадском районе отменили карантин по бешенству животных 

Карантин по бешенству животных отменили в селе Закубежье Сергиево-Посадского района Подмосковья, соответствующее постановление губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО.
«Отменить с даты подписания настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных, установленные постановлением губернатора Московской области от 1 февраля 2018 года, и признать благополучными по бешенству животных следующие территории Московской области: село Закубежье сельского поселения Шеметовское Сергиево-Посадского района», — говорится в тексте постановления.
Кроме того, карантин также снят от западной границы деревни Самотвино на север вдоль границы Сергиево-Посадского района до южной границы села Мыханово и далее до западной границы деревни Самотвино.
Бешенство — смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.