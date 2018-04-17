«Доспехи», роботы и овчарка: саперы Балтфлота показали боевой арсенал

Калининградской области инженерные подразделения освоили новое оборудование и амуницию.

На Балтфлоте провели тренировки мобильные группы разминирования. Саперы учились экипироваться во взрывозащитный комплект «Доспехи» массой 38 килограммов.

Индивидуальная система охлаждения в «Доспехах» дает возможность длительное время работать при запредельных для человека температурах, бронепластины обеспечивают защиту от осколков, а особая конструкция удержит сапера на ногах при взрыве.

«Комплект сделан так грамотно и правильно, что вес в нем распределен. У меня нет давления на плечи, оно идет на несколько частей тела сразу. И от этого комплект кажется легче», — пояснил командир отделения Альберт Суханов.

Если риск слишком велик, разминированием или уничтожением подозрительного объекта займется робот. А его оператор останется на безопасном удалении.

Эти и многие другие технические новинки впервые были представлены специалистам в прошлом году на Международном военно-техническом форуме. Сегодня новейшая амуниция уже является штатным снаряжением инженерно-саперных подразделений.

При этом наряду с современными газоанализаторами и георадарами со счетов не списывают и проверенные временем способы — поиск взрывных устройств с помощью собак. На Балтфлоте этим занимается немецкая овчарка Аза.