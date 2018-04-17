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МВФ: торговую войну можно избежать
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МВФ: торговую войну можно избежать 

Вести.Ru 46 минут назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 17 апреля — «Вести. Экономика». Главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Морис Обстфельд сказал, что США и Китай все еще хотят избежать торговой войны за счет проведения переговоров, передает Reuters.
Выступая на пресс-конференции перед началом весенних встреч МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне, Обстфельд сказал, что еще слишком рано заявлять о начале торговой войны, поскольку импортные тарифы не вступили в силу. "На данный момент, хотя некоторые предупредительные выстрелы были сделаны, это скорее фальшивая война", — сказал он. "Я думаю, что по-прежнему есть возможности для участия в более многостороннем обсуждении, чтобы воспользоваться набором механизмов разрешения споров для избежания интенсификации (напряжения)", — добавил Остфельд. Как сообщали «Вести. Экономика», в начале апреля 2018 г. США обнародовали список импортируемых из Китая товаров на сумму около $50 млрд, на которые планируется ввести пошлины в размере 25%. Пошлины США коснутся китайских товаров в различных секторах: аэрокосмическая отрасль, информационные технологии, машиностроение, робототехника и т. д. Всего в список было включено 1300 наименований товаров китайского производства.
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