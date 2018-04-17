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Свыше 880 квадратных метров дорог заасфальтировали в Тверском районе за неделю
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Свыше 880 квадратных метров дорог заасфальтировали в Тверском районе за неделю 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Специалисты Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» отремонтировали 883 квадратных метра дорог Тверского района с помощью горячего асфальта в период с 9 по 16 апреля.
Работы организовали во дворе дома 15, корпус 1, по Дегтярному переулку; около дома 5 по Никоновскому переулку; по периметру всей Тихвинской улицы и еще по 34 адресам.
— Укладка литого асфальта проходит до определенного периода — пока не установится плюсовая температура. Затем мы переходим на ремонт дорог с помощью горячего асфальта. Разница в том, что первый приходится всегда держать в горячем состоянии и это менее прочное покрытие. А горячий асфальт более надежный, — пояснил Иван Мотин, первый заместитель директора ГБУ «Жилищник».
Отметим, что всего за неделю сотрудники организации устранили 79 ям. Всего специалисты израсходовали 105 тонн асфальта.
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