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Рейд по проверке нелегального хостела организовали в Замоскворечье
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Рейд по проверке нелегального хостела организовали в Замоскворечье 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Специальная комиссия 16 апреля организовала проверку нелегального хостела, находящегося в районе Замоскворечье.
Специалисты осмотрели дом 1 на Павелецкой площади. В комиссию вошли судебный пристав, сотрудник Государственного бюджетного учреждения «Жилищник», два жителя этого здания и участковый.
— Мы получили подтверждение того, что хостел до сих пор функционирует, несмотря на решение суда. Нарушителям грозит штраф, — заявил Алексей Поляков, начальник по безопасности ГБУ «Жилищник».
Он добавил, собственнику квартиры и директору несанкционированного заведения вручили обязательство о явке в суд.
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