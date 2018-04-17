Рейд по проверке нелегального хостела организовали в Замоскворечье

Специальная комиссия 16 апреля организовала проверку нелегального хостела, находящегося в районе Замоскворечье.

Специалисты осмотрели дом 1 на Павелецкой площади. В комиссию вошли судебный пристав, сотрудник Государственного бюджетного учреждения «Жилищник», два жителя этого здания и участковый.

— Мы получили подтверждение того, что хостел до сих пор функционирует, несмотря на решение суда. Нарушителям грозит штраф, — заявил Алексей Поляков , начальник по безопасности ГБУ «Жилищник».

Он добавил, собственнику квартиры и директору несанкционированного заведения вручили обязательство о явке в суд.