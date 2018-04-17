Фасад жилого здания обновят в рамках капитального ремонта в Хамовниках

Специалисты обновят фасад дома 2 в Учебном переулке в рамках капитального ремонта. Об этом стало известно 17 апреля.

Фасад планируется обновить с помощью штукатурки, положенной на сетку. Кроме того, обсуждается вопрос установки утепления. Ремонт сделают по пожеланию жителей, они внесли свои правки в проект.

Работы начнутся после проведения Чемпионата мира по футболу.

Отметим, что здание включили в программу капитального ремонта в 2015 году. В доме завершили работы по замене магистральных сетей холодного и горячего водоснабжения, канализации. Специалисты отремонтировали мусоропровод и обновили кровлю.