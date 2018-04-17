Кучер его величества. Как бывший крепостной стал приближенным императора

Варшаве, Судьба бывшего крепостного Ильи Байкова удивительна. Уроженец небольшой курской деревни объехал половину России , бывал за рубежом — в Финляндии Вене . С ним стремились познакомиться представители благородных семей, надеясь, что в случае чего Байков сможет замолвить за них слово перед императором.

Жил кучер в самом центре Петербурга — на Фонтанке, между Аничковым и Чернышёвым мостами, где позже был возведен корпус Александринского театра. О его богатырской силе ходили легенды, даже когда в его окладистой рыжей бороде стала пробиваться седина. Когда кому-то нужна была помощь и личное вмешательство Александра I, то советовали в первую очередь обратиться к Илье, добавляя: «Он добрый человек и пожалеет вас». Байков всегда находил нужный момент, когда его «начальника» находился в благосклонном расположении духа.

Здоровяк из курской деревни

Родился Байков в 1768-м году. Он был крепостным Дмитрия Лукина , будущего морского офицера, кавалера ордена Святого Георгия IV степени. Так получилось, что, будучи почти ровесниками, они стали верными товарищами. Однажды, на них напала целая шайка лихих разбойников. Несмотря на численный перевес, вскоре бандиты поняли, что совершили большую ошибку: эти два богатыря смогли не только сохранить имущество и свои жизни, но и обратить злодеев в бегство. Этот случай Байков любил вспоминать в Петербурге, куда переехал после того, как его барин был принят в Морской корпус. Начиная новый этап в своей жизни, Дмитрий Лукин дал своему другу вольную. Бывший крепостной был записан в петербургские мещане.

1 декабря 1801 года 33-летний Байков был уже нанят в придворную конюшню. Его физические данные сыграли ему на руку: он спокойно мог осадить на задние ноги четвёрку лошадей на полном скаку. А покладистый характер и ответственность сразу выделили его из числа других кучеров. Илью стали привлекать для разъездов императора Александра I. Через три года, в марте 1804 года, он уже был взят на лейб-кучерское содержание.

К слову, с годами получилось так, что Илья Байков стал в России заметной фигурой, даже более влиятельной, чем его бывший барин. Во время русско-турецкой войны Дмитрий Лукин был убит в ходе Афонского сражения. Когда об этом узнал Илья, он рассказал императору о своем горе. Тот был тронут историей и обещал не оставить без внимания семью офицера. Слово свое он сдержал: вдове была назначена щедрая пенсия, а двух сыновей Лукина приняли в Пажеский корпус, из которого они вышли офицерами.

«Илья, это твои штуки?»

Ни для кого не было секретом, что император симпатизировал своему кучеру. Они были неразлучные многие годы. Он сопровождал самодержца во всех путешествиях по России и за рубежом. Хотя часто запрягали лошадей другие кучера, но правил всегда Байков.

За это время, он хорошо изучил характер Александра I, знал, когда тот в хорошем настроении, и к нему можно обратиться с просьбой. Сохранилась история, как однажды кучер помог генеральше Лошаковой вымолить прошение об освобождении мужа.

Дело было в том, что военный впал в немилость после того, как самовольно уехал к красавице-жене. Такой поступок стоил ему заточения в казематы. Виновница случившегося долго пыталась попасть на прием к императору, но все безуспешно. Кто-то посоветовал ей рассказать все Байкову. Тот, узнав о случившемся, обещал подстроить свидание с императором. Они условились, чтоб она нарядилась поярче, дабы выделяться из толпы, и ждала карету на Адмиралтейском бульваре. В условленное время Байков, проезжая мимо, сделал так, что кони взбрыкнул, и встали как вкопанные рядом с Лошаковой. Та же, не теряя ни минуты, бросилась к ногам Алексанра I и стала молить о прощении. Император снизошел и велел отпустить ее супруга. Потом он все ухмылялся, приговаривая: «Илья, это твои штуки?»

С именем Байкова связаны и другие исторические анекдоты. Так, как-то кучер чуть не стал почетным членом Академии художеств. По воспоминаниям Лайкевича, в сентябре 1822 года состоялось очередное публичное обсуждение кандидатов, в котором принимали участием профессора, президент и вице-президент Академии. Каждый предлагал к избранию лицо, которое считал достойным. Кто-то назвал министра внутренних дел графа Кочубея. Вице-президент Александр Лабзин возразил, что тот для Академии ничего полезного не сделал, другое дело Аракчеев, который делал большие заказы в Академию. На что ему отвечали: «Да он близок к государю». «О, если так, то надобно выбрать Илью кучера, который так близок к государю, что хранить его жизнь», — парировал вице-президент, известный своей прямотой и неподкупностью. Затем ему сказано: «Хотите, мы донесем на вас за эти слова», на что он отвечал: «Как вам будет угодно, я от своих слов не отопрусь».

И не отрекся. Эта фраза стоила Лабзину ссылки в Симбирскую губернию.

«Не оставлю тела его»

Последние два года жизни императора, по воспоминаниям приближенных лиц, были для него простыми. Отдаление от него мистиков, с которыми от был близок долгие годы, смерть внебрачной дочери Софьи, рожденной его фавориткой Марией Нарышкиной, разрушительное наводнение в Петербурге в 1824 году — все погрузило императора в самое печальное расположение духа. Он поговаривал о своем желании удалится от дел и отречься от престола.

Тяготился он этим недолго. 19 декабря 1825 года он умер в Таганроге от горячки. Ему было 47 лет. Скоропостижная смерть императора породила множество легенд. По одной из них, Александр I, которого мучили угрызения совести после убийства отца, инсценировал свою смерть, чтобы начать отшельническую жизнь. Позже появилась версия, что Александр I — это прославившийся в Сибири старец Федор Кузьмич.

Одним из аргументов того, что император все же умер, было то, что тело из Таганрога в Москву вез именно Байков. Он не уступил место на парадном катафалке траурному кучеру князя Юсупова. По воспоминаниям очевидцев, князь сделал замечание Илье, что тот небритым управляет экипажем. На это Байков ответил: «Так прикажите мне выбрить сейчас бороду; я возил Государя живого и теперь не оставлю тела его». В итоге ему разрешил остаться на козлах.

Илья Байков пережил императора на 13 лет. Долгие годы он сопровождал императрицу Александру Фёдоровну, пока не вышел на пенсию в 1836-м. В формуляре было сказано: «Служил, при отлично хорошем поведении, усердно и беспорочно, в отпусках не был».

Через два года его не стало. Илье Байкову было 70 лет.