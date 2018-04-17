Ещё
Асфальт отремонтировали в Живареве сквере
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Асфальт отремонтировали в Живареве сквере 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Сотрудники Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» обновили асфальт на тротуаре в Живареве сквере. Работы завершили 15 апреля.
— Кроме того, в Глухаревом переулке был проведен ямочный ремонт. В Уланском переулке организовали масштабные работы по замене асфальтового полотна, — проинформировал Петр Плешаков, инженер технического отдела ГБУ «Жилищник».
В бригаде, которая устранила проблемы на этих участках, состояли четыре специалиста. Им в помощь выделили пять единиц техники.
Петр Плешаков отметил, что пока жалоб на ремонт дорог или обилие дефектов в асфальтовом полотне от жителей не так много. Сотрудники ГБУ «Жилищник» стараются оперативно устранить все проблемы.
Префектура Центрального административного округа г. Москвы: последние новости
Префект ЦАО Владимир Говердовский встретится с жителями Таганского района 25 апреля Семинар по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям состоялся в Хамовниках Феномен «тинейджерства» обсудят в библиотеке имени Некрасова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
95-летний Этуш бежит из России вместе с женой81
МЧС обратилось к москвичам9
Украинский космос оказался под угрозой из-за США249
Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту15
Россия отказалась перевозить грузы НАТО544
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
02:51
Этушу потребовалась помощь врачей
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение