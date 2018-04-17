Асфальт отремонтировали в Живареве сквере 

Сотрудники Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» обновили асфальт на тротуаре в Живареве сквере. Работы завершили 15 апреля.
— Кроме того, в Глухаревом переулке был проведен ямочный ремонт. В Уланском переулке организовали масштабные работы по замене асфальтового полотна, — проинформировал Петр Плешаков, инженер технического отдела ГБУ «Жилищник».
В бригаде, которая устранила проблемы на этих участках, состояли четыре специалиста. Им в помощь выделили пять единиц техники.
Петр Плешаков отметил, что пока жалоб на ремонт дорог или обилие дефектов в асфальтовом полотне от жителей не так много. Сотрудники ГБУ «Жилищник» стараются оперативно устранить все проблемы.