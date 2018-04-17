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Правкомиссия по вопросам ТЭК в СКФО пройдет в Москве 27 апреля
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Правкомиссия по вопросам ТЭК в СКФО пройдет в Москве 27 апреля 

ТАСС 1 час назад
ЕССЕНТУКИ, 17 апреля. /ТАСС/. Заседание правительственной комиссии по вопросам топливно— энергетического комплекса Северо-Кавказского федерального округа пройдет в Москве 27 апреля. Об этом на итоговой коллегии Министерства РФ по делам Северного Кавказа в департаменте территориального развития ведомства в городе Ессентуки сообщил глава ведомства Лев Кузнецов.
"27 апреля планируется правкомиссия в Москве, посвященная этому вопросу (долгов за ресурсы топливно-энергетического комплекса)", — сказал он.
Министр призвал глав регионов лично проконтролировать своевременную оплату за ресурсы всеми бюджетными организациями и отметил эффективность использования системы безналичных расчетов за ресурсы ТЭК.
"У нас в целом идет понятная динамика по консолидации активов, но обратите внимание, что не везде дорожные карты выполнены. Все-таки дорожные карты по консолидации активов на 2018 год мы должны выполнить", — также отметил Кузнецов.
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