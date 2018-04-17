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Воронежский суд продлил домашний арест главе Хохольского района ещё на месяц
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Воронежский суд продлил домашний арест главе Хохольского района ещё на месяц 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Павел Пономарёв останется ждать суда дома до середины мая. Ленинский районный суд Воронежа вновь продлил срок домашнего ареста главе Хохольского района Павлу Пономарёву на один месяц — до 17 мая. Условия меры пресечения для чиновника остались прежними, сообщила пресс-служба суда. Пономарёв имеет право видеться с внуками без ограничений во времени и совершать ежедневные прогулки рядом с домом с 6:00 до 22:00. Чиновник находится под домашним арестом уже 12-й месяц. В мае будет годовщина уголовного дела о превышении должностных полномочий. Главу Хохольского района Павла Пономарёва обвиняют в превышении должностных полномочий. Как сообщали ранее в СУ СКР по региону, глава района принуждал индивидуального предпринимателя пожертвовать 450 тыс. рублей. Деньги планировалось потратить на стройку сельского храма. Для «убедительности» чиновник заблокировал работу коммерсанта. Так по указанию главы района работники закрыли бетонными материалами вход в торговый павильон предпринимателя. Поведение чиновника «препятствовало коммерческой деятельности и сформировало острую конфликтную ситуацию, приведшую к недовольству населения». Павел Пономарёв также угрожал предпринимателю, что «невыносимые условия» будут действовать до тех пор, пока он не выполнит свои обязательства по перечислению благотворительной помощи. После задержания в мае 2017 года с Павла Пономарёва взяли обязательство о явке, так как он полностью признавал свою вину в преступлении. Однако Пономарёв изменил свою позицию, от первоначальных признательных показаний отказался, заявив о провокации со стороны силовиков. По мнению следователей, вернувшись после допросов, Пономарёв стал угрожать потерпевшему и свидетелям. Поэтому следователи были вынуждены ходатайствовать о помещении Пономарёва в СИЗО. Однако защите чиновника удалось добиться для него домашнего ареста, который в случае обвинительного приговора будет зачтён в срок наказания. По ходатайству следователя Павла Пономарёва на время расследования отстранили от должности. Сейчас обязанности главы администрации Хохольского района исполняет Михаил Ельчанинов, который до этого возглавлял администрацию Репьёвского района. Дарья Крымова
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