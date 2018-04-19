Сенат США утвердил нового директора NASA

Его кандидатура была в итоге поддержана необходимым большинством голосов, хотя демократы решительно выступали против данного назначения. Их, в частности, не устраивала позиция Брайденстайна по вопросу глобального потепления — он не считает, что эта проблема является делом рук человека.

Таким образом, 42-летний Брайденстайн, служивший в ВВС Национальной гвардии США , стал преемником Чарльза Болдена , который с июля 2009 года до января 2017 года был главой NASA. После этого обязанности руководителя организации исполнял Роберт Лайтфут

Брайденстайн занимал пост конгрессмена от Оклахомы с 2013 года. Он входил в состав комитетов по делам вооруженных сил и по науке, космосу и технологиям в нижней палате Конгресса. Политик выступает за более активное внедрение коммерческих полетов в космос, а также за расширение существующих программ США по освоению космического пространства. Он — сторонник создания американской базы на Луне.