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Сенат США утвердил нового директора NASA
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Сенат США утвердил нового директора NASA 

ТАСС 17 минут назад
Фото: Реальное время
ВАШИНГТОН, 19 апреля. /ТАСС/. Сенат Конгресса США в четверг на заседании утвердил конгрессмена Джеймса Брайденстайна (республиканец, от штата Оклахома), выдвинутого в начале сентября президентом страны Дональдом Трампом, в должности директора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Его кандидатура была в итоге поддержана необходимым большинством голосов, хотя демократы решительно выступали против данного назначения. Их, в частности, не устраивала позиция Брайденстайна по вопросу глобального потепления — он не считает, что эта проблема является делом рук человека.
Таким образом, 42-летний Брайденстайн, служивший в ВВС Национальной гвардии США, стал преемником Чарльза Болдена, который с июля 2009 года до января 2017 года был главой NASA. После этого обязанности руководителя организации исполнял Роберт Лайтфут.
Брайденстайн занимал пост конгрессмена от Оклахомы с 2013 года. Он входил в состав комитетов по делам вооруженных сил и по науке, космосу и технологиям в нижней палате Конгресса. Политик выступает за более активное внедрение коммерческих полетов в космос, а также за расширение существующих программ США по освоению космического пространства. Он — сторонник создания американской базы на Луне.
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