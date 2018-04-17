Краудсорсинговый проект «Мы вместе!» обрел собственный адрес в Интернете!

Ханты-Мансийске создан портал, призванный помочь горожанам более активнопроявлять свою гражданскую позицию и участвовать в общественной жизни югорской столицы. Им стал собственный сайт краудсорсингового проекта «Мы вместе!». Он создан в формате открытой площадки, на которой каждый зарегистрированный пользователь может размещать свои идеи, обсуждать их вместе с другими членами сообщества, экспертами, голосовать за лучшие.

«Краудсорсинговый проект «Мы вместе!» развиваетсяв столице Югры уже два года, — рассказывает Елена Максимова , руководитель проекта. — За это время было организовано немало общественных обсуждений в самых разных форматах: от тематических встреч горожан до Интернет-опросов. Рассматривали вопросы организации транспортного сообщения, городского хозяйства, градостроительства, благоустройства и многие другие. В прошлом году проект «Мы вместе!» получил продолжение ещё и в направлении инициативного бюджетирования. Выбранные путём народного голосования проекты-участники конкурса получили средства на реализацию из муниципального бюджета на условиях софинансирования со стороны горожан. Сайт позволит автоматизировать процесс обсуждения инициатив, поступающих в рамках этих проектов. Их обсуждение, выбор лучших будут производиться с помощью интернет-технологий, а значит, будут обеспечены доступность и прозрачность процесса».

Принцип работы портала прост. Каждая размещенная идея, пройдя через модерацию, выдерживает проверку на прочность в ходе обсуждений, во время которых каждый пользователь может внести свой замечание, предложение, голос при голосовании. Идея видоизменяется, обрастает деталями и сторонниками. Получив достаточную общественную поддержку, она переходит в фазу проекта и продолжает дорабатываться. В итоге пользователи выбирают самые интересные, эффективные, нужные хантымансийцам инициативы.

Краудсорсинговый марафон уже стартовал: первые идеи сейчас поступают на портал в разделах «Городская среда», «Социальная сфера», «Культура и досуг» и «Разное».

Интернет-адрес портала: https://crowd.admhmansy.ru