Ещё
РЖД представит инновационные разработки на форуме в Перми
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Telegram обжаловал решение о блокировке
Telegram обжаловал решение о блокировке

РЖД представит инновационные разработки на форуме в Перми 

ТАСС 1 час назад
ПЕРМЬ, 17 апреля. /ТАСС/. Компания РЖД представит инновационные разработки в рамках Пермского промышленного форума, который пройдет в краевом центре с 19 по 21 апреля. Об этом во вторник сообщает пресс-служба правительства региона.
"В рамках форума ОАО «РЖД» представит свои инновационные разработки. В частности, на выездной сессии на станции Пермь-1 впервые в Прикамье будет продемонстрирован новейший газотурбовоз ГТ1h — принципиально новый вид тягового подвижного состава, работающий на топливе, отвечающем самым высоким экологическим стандартам — природном газе", — пояснили в пресс-службе правительства.
Уточняется, что участникам мероприятия также представят трехсекционный электровоз для перевозки грузов на участках со сложным горным профилем и исторический экспонат — легендарный паровоз «Лебедянка» (Советский паровоз, разработанный в конце Великой Отечественной войны, носил официальное название «Победа» — прим. ТАСС).
Как добавили в пресс-службе Свердловской железной дороги (филиал «РЖД»), на одной из площадок также будет развернута экспозиция железнодорожной техники. Гостям продемонстрируют возможности тягового модуля ТМВ-2, который может передвигаться как по автодорогам, так и по железнодорожным путям, а также обучающий тренажер современного электровоза. Пермский инженерно-промышленный форум проводится уже в четвертый раз. Ключевыми темами этого года стали повышение производительности труда и бережливое производство, промышленная кооперация и цифровизация производств. ТАСС являются генеральным информационным партнером форума.
ТАСС: последние новости
Двум жительницам Челябинска, которых подменили в роддоме, выплатят по 1 млн рублей Объявившие голодовку из-за низких зарплат якутские пожарные не относятся к МЧС Минстрой сохранит в подвалах жилых домов проходы для бездомных кошек и собак
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
95-летний Этуш бежит из России вместе с женой73
МЧС обратилось к москвичам10
Украинский космос оказался под угрозой из-за США239
Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту15
Россия отказалась перевозить грузы НАТО541
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
02:51
Этушу потребовалась помощь врачей
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение