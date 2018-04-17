РЖД представит инновационные разработки на форуме в Перми

ПЕРМЬ , 17 апреля. / ТАСС /. Компания РЖД представит инновационные разработки в рамках Пермского промышленного форума, который пройдет в краевом центре с 19 по 21 апреля. Об этом во вторник сообщает пресс-служба правительства региона.

"В рамках форума ОАО «РЖД» представит свои инновационные разработки. В частности, на выездной сессии на станции Пермь-1 впервые в Прикамье будет продемонстрирован новейший газотурбовоз ГТ1h — принципиально новый вид тягового подвижного состава, работающий на топливе, отвечающем самым высоким экологическим стандартам — природном газе", — пояснили в пресс-службе правительства.

Уточняется, что участникам мероприятия также представят трехсекционный электровоз для перевозки грузов на участках со сложным горным профилем и исторический экспонат — легендарный паровоз «Лебедянка» (Советский паровоз, разработанный в конце Великой Отечественной войны, носил официальное название «Победа» — прим. ТАСС).

Как добавили в пресс-службе Свердловской железной дороги (филиал «РЖД»), на одной из площадок также будет развернута экспозиция железнодорожной техники. Гостям продемонстрируют возможности тягового модуля ТМВ-2, который может передвигаться как по автодорогам, так и по железнодорожным путям, а также обучающий тренажер современного электровоза. Пермский инженерно-промышленный форум проводится уже в четвертый раз. Ключевыми темами этого года стали повышение производительности труда и бережливое производство, промышленная кооперация и цифровизация производств. ТАСС являются генеральным информационным партнером форума.