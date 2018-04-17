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«Ростех»: отказ от анонимности гарантирует повышение безопасности
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«Ростех»: отказ от анонимности гарантирует повышение безопасности 

Банки.ру 1 час назад
В 2018 году в Москве и Санкт-Петербурге будет установлено 150 тыс. камер наружного видеонаблюдения. По словам директора по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василия Бровко, масштабирование подобных технологий необходимо для повышения безопасности в обществе.
В российской столице уже существует развитая система видеонаблюдения, однако ее эффективность мала из-за короткого срока хранения данных: сутки — в большинстве случаев, до тридцати дней — по запросу органов безопасности. Благодаря закрытой в марте сделке по покупке 12,5% доли в компании NtechLab «Ростех» сможет устанавливать камеры наблюдения с технологией распознавания лиц, что упростит хранение данных, связывая данные с камер с конкретными людьми. По словам Василия Бровко, благодаря внедрению технологии распознавания лиц у полиции появится возможность повысить раскрываемость «висяков».
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«Конечно, этим мы приближаем наступление «1984» Оруэлла, он неизбежно приближается по всему миру. Но это сделает жизнь безопаснее, — комментирует Бровко. — У нас есть опыт использования этой технологии на стадионе в «Лужниках», и тогда мы могли отследить хулиганов, которым запрещен проход на футбольные матчи, а также людей, которые находятся в розыске. Это необходимо для безопасности, и в будущем анонимность станет большой роскошью».
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