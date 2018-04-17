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Tencent и Пекинская киноакадемия сотрудничают в сфере подготовки кадров культурной и креативной индустрии
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Tencent и Пекинская киноакадемия сотрудничают в сфере подготовки кадров культурной и креативной индустрии 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 17 апреля /Синьхуа/ — Китайский интернет-гигант Tencent в сотрудничестве с Пекинской киноакадемией организует тренировочный лагерь в целях подготовки специалистов с глобальным мышлением в сфере культурного и креативного сектора.
Стороны будут привлекать богатые образовательные ресурсы киноакадемии и технологии компании Tencent в целях разработки целевых курсов и предоставления обучающимся разносторонних знаний.
Пекинская киноакадемия является крупнейшим в своем роде учебным заведением в Азии. Большая часть специалистов рынка киноиндустрии Китая являются ее выпускниками.
В последние годы культурный и креативный сектор является главным направлением инвестиционной деятельности корпорации Tencent.
За последние 5 лет китайская индустрия культуры в среднем росла на 13 процентов в год. Ожидается, что к 2020 г. она станет одним из основных секторов, поддерживающих экономический рост. -0-
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