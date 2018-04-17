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Увольнение работника — не повод лишать его премии
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Увольнение работника — не повод лишать его премии 

Время бухгалтера 1 час назад
Гражданин обратился в суд иском к бывшему работодателю. Дело в том, что, по мнению физлица последний лишил его положенных выплат.
Дело обстояло так. Работник около года трудился в компании. 25.07.2017 он подал заявление на увольнение. Приказом от 04.08.2017 желание сотрудника было удовлетворено. Однако при увольнении ему не выплатили премию. Согласно трудовому договору оплата труда работников состояла из двух частей: фиксированной и переменной. Первая часть выдавалась в виде оклада ежемесячно, а вторая — в соответствии с положениями коллективного договора. Согласно данному документу при наличии средств работодатель выплачивал трудящимся премии, в том числе к праздничным датам.
25.07.2017 ответчик издал приказ о выплате премии к профессиональному празднику. Однако сотрудник-истец деньги не получил в связи с тем, что написал заявление на увольнение. Работник счел такое положение дел дискриминацией и обратился в суд.
Ответчик иск не признал, так как считает, что премия является дополнительной стимулирующей выплатой. В силу того, что заявление на увольнение было написано до даты премирования, истец не был включен в список сотрудников премированных к праздничной дате.
Судьи приняли сторону истца. Дело в том, что в коллективном договоре не было прописано оснований для не начисления указанных выплат работникам, которые состоят в штате на день издания приказа.
Следовательно, работодатель должен выплатить премиальные истцу, несмотря на то что тот решил покинуть компанию.
Апелляционное определение Нижегородского областного суда от 20.02.2018 № 33-1945/2018
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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