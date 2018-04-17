Пентагон «троллит», а «Белые каски» — не тролли, что ли?

«Российские тролли» усилили свою активность в соцсетях на 2000%, утверждает Минобороны США . А все для того, чтобы посеять «сомнения в отношении доказательств виновности Асада в химической атаке», пишет USA Today

"Доказательств виновности"! Разве такие есть? Или вот эти «2000%», взятые с потолка, доказательство? Жахнув процентом, Пентагон удивил даже самых легковерных, да и сам слегка смутился. Мы как-нибудь потом, когда-нибудь в дальнейшем объясним, как подсчитали активность «российских троллей», — примерно так высказалась официальный представитель Минобороны США. Мило! Смайлик тебе, Дана Уайт !..

Уж на что острый глаз у Лоры Розенбергер — главы «Альянса по защите демократии», отслеживающей аккаунты МИД России агентства Sputnik и RT. Но и ей непонятно, как США собираются противостоять России , во-первых, в организованной ею кампании «сеять сомнения в виновности Асада в химатаке»? Той самой России, которая, во-вторых, «продолжает попытки влиять на дискуссии в США и Европе по широкому кругу вопросов»? А ничего непонятно Лоре потому, что, повторим: доказательств вины Асада у американцев как не было, так и нет. Сильную карту бьют только козырем, но козырнуть-то и нечем. И нечего прикладывать руку к «белой каске» — к пустой голове руку не прикладывают.

Косвенным ответом на недоумение госпожи Розенбергер, напуганной цифрой «2000%» и оттого уже ничего не понимающей, является интерпретация «рапорта» Пентагона профессором Марком Джейкобсоном. Задаваясь вопросом, где все эти страницы, легшие в обоснование цифры «2000%», он делает вывод: Пентагон сам кого-то троллил. Но тут же встал новый вопрос, а кого?.. Может быть, кого-то из своих? Ведь министр обороны Джеймс Мэттис еще в пятницу, 13-го апреля, накануне ракетных ударов по Сирии , предупреждал, что от России пойдет «ложная информация» о событиях. С другой стороны, Россия ведь тоже заранее предупреждала, что из Сирии придет ложная информация о химатаке, причем предупреждала гораздо раньше пятницы и вообще апреля. И кто кого «перетроллил»?..

Так какие они, тролли — российские или пентагоновские? А «Белые каски» кто — не тролли, что ли? И не много ли троллей собралось вокруг одной страны? Вот эта коалиция, которая в субботу лупила, стараясь не задеть ничего российского на территории Сирии да и самих сирийских военных, — разве это не тролли? «Ракетно» ударить и сказать: «Миссия выполнена» — это не называется «троллить»?

Даже СМИ США уже почувствовали: вокруг ситуации с якобы проведенной Асадом химатакой творится что-то неладное. Корреспондент телеканала One America News Network Пирсон Шарп приехал в Думу и фактически повторил все, что заявляет Россия в ответ на американские обвинения в адрес сирийского правительства. Шарп пришел на городскую площадь, где будто бы разорвалась бомба с хлором, и не нашел никаких следов. Шарп был в больнице, откуда «Белые каски» вели свою душераздирающую трансляцию, и врач рассказал ему, что люди, которых доставили сюда как пострадавших от химатаки, оказались полностью здоровыми. Шарп поговорил с полусотней жителей Думы и они подтвердили: «последствия химатаки» были постановкой боевиков.

Ровно то же самое можно узнать и из российских СМИ, опубликовавших расследование об истории создания «белокасочного» тролль-фильма. Можно даже увидеть участников постановки — они сами себя и показывают на кадрах «фронтовой хроники». Так что же получается, Пирсон Шарп тоже –"российский тролль"?

…Ах, как было бы хорошо, если бы боевые действия в Сирии перешли в плоскость битвы интернет-троллей! Между плохим и очень плохим логично выбрать бесконечные пустые препирательства на тему «кто кого троллит». От этого хотя бы не умирают…

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — «ВКонтакте».

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!