10-12 мая в Казани состоится экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit»

На протяжении десяти лет площадка в Казани собирает представителей международных организаций, органов государственной власти, финансовых институтов, посольств, депутатов парламентов, ведущих инвесторов и бизнесменов, топ-менеджеров российских и зарубежных компаний. Саммит зарекомендовал себя в качестве успешной бизнес-платформы для установления новых контактов, а также подспорье для презентации экономических возможностей и инвестиционного потенциала нашей страны.

Ключевой темой KazanSummit 2018 года станет «Халяль Лайфстайл».

На юбилейном Саммите планируется проведение как новых тематических сессий, так и ставших традиционными панелей: Казанского форума молодых предпринимателей, Конференции молодых дипломатов и Делового завтрака "Сбербанка" . Кроме того, в рамках деловой программы Саммита будут затрагиваться такие темы, как инвестиции в человеческий капитал, исламские финансы и партнерский банкинг, технология блокчейн, а также социальная ответственность бизнеса и другие.

В современных реалиях и быстро меняющихся международных процессах страны вынуждены искать надежных экономических партнеров. Ввиду меняющегося политического курса Российской Федерации сотрудничество с исламскими странами видится все более перспективным.

Саммит выступит эффективной платформой для поиска новых клиентов и деловых партнеров, демонстрации инвестиционного потенциала и экономических возможностей регионов России.

Регистрация на юбилейный саммит «Россия — исламский мир» доступна на официальном сайте мероприятия www.kazansummit.ru.

А вы уже зарегистрировались на одно из крупнейших экономических событий грядущей весны?

Контакты:

По всем вопросам Наталья Кучумова

Пресс-атташе KazanSummit 2018

info@kazansummit.ru 8 (843) 570 40 01 (13 17 внутр.)