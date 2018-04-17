На протяжении десяти лет площадка в Казани собирает представителей международных организаций, органов государственной власти, финансовых институтов, посольств, депутатов парламентов, ведущих инвесторов и бизнесменов, топ-менеджеров российских и зарубежных компаний. Саммит зарекомендовал себя в качестве успешной бизнес-платформы для установления новых контактов, а также подспорье для презентации экономических возможностей и инвестиционного потенциала нашей страны.
Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов назначен председателем Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир». В рамках деятельности группы подготовку KazanSummit 2018 ведет Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан.
Ключевой темой KazanSummit 2018 года станет «Халяль Лайфстайл».
На юбилейном Саммите планируется проведение как новых тематических сессий, так и ставших традиционными панелей: Казанского форума молодых предпринимателей, Конференции молодых дипломатов и Делового завтрака "Сбербанка". Кроме того, в рамках деловой программы Саммита будут затрагиваться такие темы, как инвестиции в человеческий капитал, исламские финансы и партнерский банкинг, технология блокчейн, а также социальная ответственность бизнеса и другие.
В современных реалиях и быстро меняющихся международных процессах страны вынуждены искать надежных экономических партнеров. Ввиду меняющегося политического курса Российской Федерации сотрудничество с исламскими странами видится все более перспективным.
Саммит выступит эффективной платформой для поиска новых клиентов и деловых партнеров, демонстрации инвестиционного потенциала и экономических возможностей регионов России.
Среди почетных гостей, подтвердивших свое участие, Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Юсеф бин Ахмад Аль-Осеймин, Министр экономики ОАЭ Султан Бин Саид Аль-Мансури, Министр экономики Турецкой Республики Нихат Зейбекчи, Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Михаил Богданов, Глава компании Emaar Properties (ОАЭ) Мохамед Алаббар, Лорд Шейх Палаты Лордов Парламента Великобритании Мохамед Ильтав Шейх, Посол по особым поручениям МИД РФ Константин Шувалов, Генеральный Директор Центра развития исламской экономики Дубая Абдулла Мохаммед Аль Авар, Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов, Генеральный директор группы Дубайского Исламского Банка Аднан Чилван, Президент Ежегодного инвестиционного форума Давуд Аль Шезави, Вице-президент Исламского Банка Развития Замир Икбаль, а также представители 20 дипломатических миссий, крупнейших государственных корпораций и многие другие.
Регистрация на юбилейный саммит «Россия — исламский мир» доступна на официальном сайте мероприятия www.kazansummit.ru.
А вы уже зарегистрировались на одно из крупнейших экономических событий грядущей весны?
Контакты:
По всем вопросам Наталья Кучумова
Пресс-атташе KazanSummit 2018
info@kazansummit.ru 8 (843) 570 40 01 (13 17 внутр.)