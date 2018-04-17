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Правовую памятку врача разработали в Приволжском медуниверситете
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Правовую памятку врача разработали в Приволжском медуниверситете 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает пресс-служба вуза.
Документ создан кафедрой социальной медицины и организации здравоохранения — слушателями Школы кадрового резерва ПИМУ Гульнарой Пуряевой и Дарьей Демьяновой (руководитель — старший преподаватель, член палаты адвокатов Нижегородской области Екатерина Пронина). В памятке приведены права и обязанности медицинских работников и пациентов, основные обязанности граждан в сфере охраны здоровья, виды нарушений, которые могут послужить поводом для наступления административной и уголовной ответственности медицинских работников, а также клятва врача Российской Федерации.
Памятка опубликована в электронном формате для удобства распространения её в социальных сетях.
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