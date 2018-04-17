Правовую памятку врача разработали в Приволжском медуниверситете

Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Документ создан кафедрой социальной медицины и организации здравоохранения — слушателями Школы кадрового резерва ПИМУ Гульнарой Пуряевой и Дарьей Демьяновой (руководитель — старший преподаватель, член палаты адвокатов Нижегородской области Екатерина Пронина). В памятке приведены права и обязанности медицинских работников и пациентов, основные обязанности граждан в сфере охраны здоровья, виды нарушений, которые могут послужить поводом для наступления административной и уголовной ответственности медицинских работников, а также клятва врача Российской Федерации

Памятка опубликована в электронном формате для удобства распространения её в социальных сетях.